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№ 103 от 21 сентября 2020

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На юге Ливана взорвался оружейных склад «Хезболлы». Видео

Общество241

Вадих Эль-Хайекспециально для «Новой газеты»

241
 

На юге Ливана взорвался склад с вооружением шиитской группировки «Хезболла». По информации источника «Новой» в МВД Ливана, в результате взрыва несколько человек получили ранения. 

О погибших на данный момент не сообщается. Взрыв произошел около 16:00 в горной местности восточнее города Сайда. Именно здесь «Хезболла» разместила многочисленные подземные сооружения оборонного значения.

Колебания земли после взрыва отмечены на расстоянии 6 км от места происшествия — сильнее всего его ощутила деревня Айн-Кана, политический оплот «Хезболлы». Местные жители на выборах регулярно обеспечивают депутатам от шиитской партии места в парламенте. Именно отсюда родом были многие боевики, погибшие в конфликте с Израилем, а также на войне в Сирии.

На данный момент «Хезболла» установила кордон безопасности вокруг места взрыва, примерно в 50 км к югу от Бейрута. Журналистам не разрешают приближаться к эпицентру. По словам очевидцев, телевизионщикам запретили даже направлять видеокамеры на место взрыва, однако были даны гарантии, что пресс-служба «Хезболлы» в короткие сроки организует поездку для журналистов.

Представитель «Хезболлы» в комментарии для Al Jazeera сообщил, что причиной взрыва стала неназванная «техническая ошибка». Пострадавших и погибших по данным телекомпании нет.

Новое ЧП произошло через полтора месяца после взрыва в порту Бейрута, который унес жизни 190 ливанцев. В тот раз также взорвался объект, находившийся под контролем «Хезболлы».

Теги:
хезболла, взрыв, ливан
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