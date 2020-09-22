На юге Ливана взорвался склад с вооружением шиитской группировки «Хезболла». По информации источника «Новой» в МВД Ливана, в результате взрыва несколько человек получили ранения.

О погибших на данный момент не сообщается. Взрыв произошел около 16:00 в горной местности восточнее города Сайда. Именно здесь «Хезболла» разместила многочисленные подземные сооружения оборонного значения.

Колебания земли после взрыва отмечены на расстоянии 6 км от места происшествия — сильнее всего его ощутила деревня Айн-Кана, политический оплот «Хезболлы». Местные жители на выборах регулярно обеспечивают депутатам от шиитской партии места в парламенте. Именно отсюда родом были многие боевики, погибшие в конфликте с Израилем, а также на войне в Сирии.

На данный момент «Хезболла» установила кордон безопасности вокруг места взрыва, примерно в 50 км к югу от Бейрута. Журналистам не разрешают приближаться к эпицентру. По словам очевидцев, телевизионщикам запретили даже направлять видеокамеры на место взрыва, однако были даны гарантии, что пресс-служба «Хезболлы» в короткие сроки организует поездку для журналистов.

Представитель «Хезболлы» в комментарии для Al Jazeera сообщил, что причиной взрыва стала неназванная «техническая ошибка». Пострадавших и погибших по данным телекомпании нет.

Новое ЧП произошло через полтора месяца после взрыва в порту Бейрута, который унес жизни 190 ливанцев. В тот раз также взорвался объект, находившийся под контролем «Хезболлы».