ЕСПЧ присудил 50,5 тыс. евро герою текстов Анны Политковской, пережившему пытки в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в 2004 году житель Грозного был незаконно задержан и подвергнут пыткам как наиболее жестокой форме обращения, сообщает проект «Правовая инициатива».

Мужчине назначена компенсация в размере 50,5 тысяч евро. В постановлении ЕСПЧ имя чеченца скрыто из соображений безопасности, его данные известны редакции «Новой».

26 мая 2004 года жителя Чечни похитили вооруженные люди в масках и в камуфляжной форме, избили его, надели на голову черный пакет и затолкали в машину УАЗ. О деле подробно писала обозреватель «Новой» Анна Политковская.

Милиционеры допрашивали чеченца в Ленинском РОВД и требовали признания в преступлениях, которых он не совершал. Если его ответы не устраивали милиционеров, то мужчину избивали ногами, дубинками, душили пакетом и били током в разные части тела. Пытки продолжались более месяца.

Чеченцу угрожали изнасилованием, обещали снять весь процесс на видео и распространить запись, а также не давали ни воды, ни еды и не оказывали медпомощь.

Телесные повреждения, нанесенные жителю Грозного, фиксировались в журнале травм изолятора временного содержания, где он находился.

Мужчину заставляли запоминать детали преступлений и подписывать признательные показания, однако добиться этих показаний им так и не удалось. После перевода в оперативно-разыскное бюро на него продолжили оказывать давление, в частности, угрожали убить его мать.

30 марта 2005 года Верховный суд Чечни оправдал мужчину. Прокурор подал жалобу на оправдательный приговор. Опасаясь преследований, мужчина уехал из России.

В результате пыток у грозненца диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). У него появились трудности с ориентацией и концентрацией внимания, а также изменения его эмоционального состояния. Врачи зафиксировали на его теле несколько шрамов и рубцов и пришли к выводу, что симптомы согласуются с утверждением о применении пыток.

«Суд отметил, что в этом деле он особенно недоволен формальностью проверки. Несмотря на медицинское подтверждение серьезных травм заявителя, так и не было возбуждено уголовное дело», — прокомментировала решение ЕСПЧ адвокат «Правовая инициативы» Ольга Гнездилова.