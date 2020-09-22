Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Как сообщает ТАСС, решение было принято единогласно.

Полномочия судьи истекают 23 октября. Свою должность Егорова занимала с 1999 года — она трижды переизбиралась на этот пост. В отставку 65-летняя судья подала в середине сентября: по данным «Коммерсанта», ее решение было вызвано разногласиями с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

С конца 2019 года Егоровой по разным поводам вынесли четыре частных определения. Впрочем, после того, как она подала прошение об отставке, президент Владимир Путин наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Теперь на смену Егоровой может прийти 56-летний Михаил Птицын, который уже десять лет возглавляет Южный окружной военный суд. Его кандидатуру ранее одобрила квалификационная коллегия судей.