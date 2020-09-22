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№ 103 от 21 сентября 2020

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Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку главы Мосгорсуда Егоровой

Общество496

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Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Как сообщает ТАСС, решение было принято единогласно.

Полномочия судьи истекают 23 октября. Свою должность Егорова занимала с 1999 года — она трижды переизбиралась на этот пост. В отставку 65-летняя судья подала в середине сентября: по данным «Коммерсанта», ее решение было вызвано разногласиями с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

С конца 2019 года Егоровой по разным поводам вынесли четыре частных определения. Впрочем, после того, как она подала прошение об отставке, президент Владимир Путин наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Теперь на смену Егоровой может прийти 56-летний Михаил Птицын, который уже десять лет возглавляет Южный окружной военный суд. Его кандидатуру ранее одобрила квалификационная коллегия судей.

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Теги:
sn, суды, егорова, мосгорсуд

Нобелевский комитет отменил церемонию вручения премий в Стокгольме из-за коронавируса 

Общество456

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На фоне распространения коронавируса Нобелевский комитет отменил церемонию вручения премий в Стокгольме. Чествовать лауреатов будут онлайн, а награды они получат в своих странах в посольствах Швеции, сообщает Reuters.

Председатель Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен уточнил, что в здании мэрии шведской столицы размесят телестудию, а все участники церемонии будут подключаться к общей трансляции из своих стран.

При этом вручение Нобелевской премии мира в Осло все-таки пройдет очно. Правда, в этом году церемонию перенесли из ратуши норвежской столицы в Университет Осло, куда смогут прийти не более 100 человек.

«В Швеции вручение других Нобелевских премий, которое обычно проходило в стокгольмской филармонии, отменили. Мы хотим координироваться со Стокгольмом, и хотим подчеркнуть, что этот год является исключением. Поэтому нормальным будет перенести церемонию в другое место», — объяснил свое решение норвежский комитет.

В конце июля Нобелевский комитет также отменил торжественные банкеты, которые традиционно проходят после вручения наград. Тогда организаторы предположили, что из-за ограничений не все лауреаты смогут приехать в Швецию.

Теги:
sn, швеция, пандемия, нобелевская премия
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