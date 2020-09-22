Нобелевский комитет отменил церемонию вручения премий в Стокгольме из-за коронавируса 

На фоне распространения коронавируса Нобелевский комитет отменил церемонию вручения премий в Стокгольме. Чествовать лауреатов будут онлайн, а награды они получат в своих странах в посольствах Швеции, сообщает Reuters.

Председатель Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен уточнил, что в здании мэрии шведской столицы размесят телестудию, а все участники церемонии будут подключаться к общей трансляции из своих стран.

При этом вручение Нобелевской премии мира в Осло все-таки пройдет очно. Правда, в этом году церемонию перенесли из ратуши норвежской столицы в Университет Осло, куда смогут прийти не более 100 человек.

«В Швеции вручение других Нобелевских премий, которое обычно проходило в стокгольмской филармонии, отменили. Мы хотим координироваться со Стокгольмом, и хотим подчеркнуть, что этот год является исключением. Поэтому нормальным будет перенести церемонию в другое место», — объяснил свое решение норвежский комитет.

В конце июля Нобелевский комитет также отменил торжественные банкеты, которые традиционно проходят после вручения наград. Тогда организаторы предположили, что из-за ограничений не все лауреаты смогут приехать в Швецию.