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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
Минфин отказался сокращать бюджет на закупку лекарств для лечения редких заболеваний
«Новая газета»редакция
Министерство финансов РФ не будет сокращать финансирование программы по закупке орфанных препаратов. Власти продолжат закупать дорогостоящие лекарства для лечения редких заболеваний в прежних объемах, сообщила помощница зампредседателя правительства Татьяны Голиковой Анастасия Асташкина в разговоре с «Новой газетой».
Ранее издание РБК сообщало о сокращении финансирования программы «14 высокозатратных нозологий» на 19,5 миллиарда рублей в ближайшие три года. Об этом изданию стало известно из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. До направления проекта в госдуму минфин доработал бюджетные параметры.
В рамках программы «14 ВЗН» минздрав закупает дорогостоящие препараты для лечения редких заболеваний за счет федерального бюджета. Она адресована пациентам с злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые невозможно излечить полностью. На включение в программу также претендует препарат «Спинраза» для пациентов со спинально-мышечной атрофией.
В 2020 году на закупку орфанных препаратов было выделено 61,8 миллиарда рублей. В 2021 году государство планирует потратить 64,3 миллиарда рублей.
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