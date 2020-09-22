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№ 103 от 21 сентября 2020

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Минфин отказался сокращать бюджет на закупку лекарств для лечения редких заболеваний

Общество1

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Министерство финансов РФ не будет сокращать финансирование программы по закупке орфанных препаратов. Власти продолжат закупать дорогостоящие лекарства для лечения редких заболеваний в прежних объемах, сообщила помощница зампредседателя правительства Татьяны Голиковой Анастасия Асташкина в разговоре с «Новой газетой».

Ранее издание РБК сообщало о сокращении финансирования программы «14 высокозатратных нозологий» на 19,5 миллиарда рублей в ближайшие три года. Об этом изданию стало известно из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. До направления проекта в госдуму минфин доработал бюджетные параметры.

В рамках программы «14 ВЗН» минздрав закупает дорогостоящие препараты для лечения редких заболеваний за счет федерального бюджета. Она адресована пациентам с злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые невозможно излечить полностью. На включение в программу также претендует препарат «Спинраза» для пациентов со спинально-мышечной атрофией.

В 2020 году на закупку орфанных препаратов было выделено 61,8 миллиарда рублей. В 2021 году государство планирует потратить 64,3 миллиарда рублей.

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Теги:
минфин, орфанные лекарства, здравоохранение
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