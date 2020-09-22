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№ 103 от 21 сентября 2020

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Экс-офицера наркоконтроля осудили за взятку и разглашение гостайны. Он рассказал Путину о связи силовиков с наркобизнесом

Общество134

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Верховный суд Хакасии отправил в колонию бывшего начальника отдела управления наркоконтроля хакасского МВД Юрия Зайцева. Его признали виновным в получении взятки и разглашении гостайны. Об этом изданию «Тайга.инфо» сообщила жена Зайцева.

Сторона обвинения утверждает, что в 2018 году Зайцев пообещал администратору магазина наркотиков Killer Diller задержать человека, похитившего у него часть наркотических средств, в обмен на взятку в виде биткоинов. Следствие оценивает сумму взятки в 52 тысячи рублей. По данным следствия, Зайцев сообщал администратору интернет-магазина сведения об оперативно-разыскных мероприятиях, которые проводили сотрудники полиции, а также давал ему советы, как избежать задержания. 

Уголовное дело завели вскоре после попытки Зайцева обжаловать увольнение по результатам служебной проверки. В 2019 году, находясь под следствием, Зайцев записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказал, что начальник управления наркоконтроля МВД по Хакасии Евгения Лысых и его подчиненные покровительствуют хакасскому наркобизнесу.

МВД Хакасии посчитало обращение Зайцева «попыткой повлиять на ход следствия и дискредитировать сотрудников органов внутренних дел регионального министерств».

По результатам судебного заседания Верховный суд Хакасии назначил Зайцеву восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 156 тысяч рублей. Кроме того, его лишили звания подполковника полиции.

Теги:
приговор, госизмена, наркоконтроль
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