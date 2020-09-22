В Великобритании ввели штраф в 200 фунтов стерлингов за отсутствие масок

Жителей Великобритании будут штрафовать на 200 фунтов стерлингов (около 265 долларов США) за нахождение в общественных местах без маски. Как передает Sky News, о введении дополнительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции сегодня объявил премьер-министр Борис Джонсон.

Ношение защитных средств вновь станет обязательным для водителей такси, сотрудников баров, ресторанов, отелей, магазинов и их клиентов. Аналогичный штраф грозит и тем, кто проигнорирует «правило шести», которое запрещает собираться компаниями больше шести человек.

Также правительство рекомендовало офисным работникам продолжать работать удаленно. С 24 сентября в стране введут ограничения и на работу пабов и ресторанов: все они будут закрываться в 10 часов вечера. Кроме того, власти ограничат количество гостей на свадьбах до 15, а на похороны одновременно смогут прийти не более 30 человек.

Анонсируя введение новых ограничений, британский премьер отметил, что нужно «действовать сейчас», чтобы избежать «более серьезных последствий». Он напомнил, что за последний месяц число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавируса в стране выросло в четыре раза. «Это ни в коем случае не возврат к тому карантину, который мы вводили в марте. Сейчас мы не предписываем гражданам оставаться дома», — заверил Джонсон, добавив, что дополнительные ограничения не пока не коснутся системы образования.

По данным института Джонса Хопкинса, с начала распространения пандемии коронавирусом заразились более 400 тысяч жителей Великобритании, из них более 40 тысяч скончались. Всего на сегодняшний день в мире зафиксировано более 31 миллиона случаев заражения COVID-19.