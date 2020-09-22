Новосибирский СК возбудил уголовное дело против полицейских из-за избиения четырех местных жителей

Сотрудники полиции Венгеровского района Новосибирской области стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Из средств массовой информации следственным органам стало известно об избиении четырех жителей села Усть-Изесс полицейскими. О возбуждении дела сообщил СК.

По словам одного из пострадавших Михаила Бондаренко, утром 19 сентября к нему домой приехали полицейские, искавшие мужчину по фамилии Мыльников. Не предъявив документы, они провели обыск в доме у Бондаренко, после чего избили его палкой, шваброй и уздой. Свидетелями этого стали несовершеннолетние дети Бондаренко.

Затем его вывезли в багажнике в лес, где уже находились трое его односельчан, также подвергшихся насилию со стороны полицейских. Избив пострадавших повторно, стражи порядка отпустили их. «Попинали еще, поугарали», — описал ситуацию Бондаренко.

В отношении сотрудников полиции возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Максимальное наказание по ней предусматривают до 10 лет лишения свободы.