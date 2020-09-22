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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
Новосибирский СК возбудил уголовное дело против полицейских из-за избиения четырех местных жителей
«Новая газета»редакция
Сотрудники полиции Венгеровского района Новосибирской области стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Из средств массовой информации следственным органам стало известно об избиении четырех жителей села Усть-Изесс полицейскими. О возбуждении дела сообщил СК.
По словам одного из пострадавших Михаила Бондаренко, утром 19 сентября к нему домой приехали полицейские, искавшие мужчину по фамилии Мыльников. Не предъявив документы, они провели обыск в доме у Бондаренко, после чего избили его палкой, шваброй и уздой. Свидетелями этого стали несовершеннолетние дети Бондаренко.
Затем его вывезли в багажнике в лес, где уже находились трое его односельчан, также подвергшихся насилию со стороны полицейских. Избив пострадавших повторно, стражи порядка отпустили их. «Попинали еще, поугарали», — описал ситуацию Бондаренко.
В отношении сотрудников полиции возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Максимальное наказание по ней предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Теги:избиение, новосибирск, полицейский произвол
Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М». Их возгорание стало причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга
«Новая газета»редакция
Суд назначил штраф Уральскому приборостроительному заводу после самовозгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Предприятие выплатит 100 тысяч рублей за нарушения требований лицензии. Об этом стало известно из картотеки дел Свердловского арбитражного суда.
Обвинение Уральскому приборостроительному завод предъявил Росздравнадзор, инициировавший проверку после ЧП в больницах. Суд постановил, что предприятие грубо нарушило требования лицензии. «Медицинские изделия проходили технологическую приработку 40 часов вместо предусмотренных техническими условиями 100 часов», — сказано в решении суда. Производителю аппаратов ИВЛ был назначен штраф на основании части 4 статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией»).
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В результате пожаров в московской больнице имени Спасокукоцкого и петербургской больнице Святого Георгия в мае этого года погибли семь человек. Специалисты считают, что причиной возгорания в обоих случаях стали аппараты «Авента-М».
Вскоре после случившегося Росздравнадзор приостановил их использование. Однако позже ведомство отменило это решение, указав на то, что аппараты успешно прошли тестирование в жестких условиях и не могли стать причиной возгораний.