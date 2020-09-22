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№ 103 от 21 сентября 2020

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Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М». Их возгорание стало причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга

Общество2

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Суд назначил штраф Уральскому приборостроительному заводу после самовозгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Предприятие выплатит 100 тысяч рублей за нарушения требований лицензии. Об этом стало известно из картотеки дел Свердловского арбитражного суда.

Обвинение Уральскому приборостроительному завод предъявил Росздравнадзор, инициировавший проверку после ЧП в больницах. Суд постановил, что предприятие грубо нарушило требования лицензии. «Медицинские изделия проходили технологическую приработку 40 часов вместо предусмотренных техническими условиями 100 часов», — сказано в решении суда. Производителю аппаратов ИВЛ был назначен штраф на основании части 4 статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией»).

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В результате пожаров в московской больнице имени Спасокукоцкого и петербургской больнице Святого Георгия в мае этого года погибли семь человек. Специалисты считают, что причиной возгорания в обоих случаях стали аппараты «Авента-М». 

Вскоре после случившегося Росздравнадзор приостановил их использование. Однако позже ведомство отменило это решение, указав на то, что аппараты успешно прошли тестирование в жестких условиях и не могли стать причиной возгораний. 

Теги:
авента-м, штрафы, урал, ИВЛ
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