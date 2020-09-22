Власти Петербурга обязали учителей пресекать призывы к нарушению территориальной целостности государства

В школы Петербурга разослали «Алгоритм действий классных руководителей и социальных педагогов», по которому учителя должны будут выявлять «экстремистов» в интернете среди своих учеников. Подлинность документа, подписанного зампредседателем комитета по образованию правительства Петербурга Андреем Борщевским, подтвердила «МБХ медиа» пресс-служба комитета.

Документ разработал комитет по образованию совместно со специалистами из МВД и Центра «Э».

Согласно «Алгоритму», учителя должны будут обратить особое внимание на «призывы к изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства, призывы к терактам и избиениям лиц определенных национальностей или вероисповеданий, оправдание нацизма и терроризма», а также на «предложения называть в честь Адольфа Гитлера улицы и города и распространение ложных сведений о деятельности СССР по время Второй мировой войны».

Если учитель найдет какие-либо призывы в соцсетях своего ученика, он обязан будет сделать скриншот и составить служебную записку на имя директора школы. Он уже должен будет обратиться в полицию или центр «Э».

Госдума на пленарном заседании 22 сентября приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий России, а в июле она в третьем чтении приняла закон о признании отчуждения территорий экстремизмом.

Ранее Следственный комитет создал специальный штаб для архивных и поисковых работ, чтобы бороться с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма. «Мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами», — заявил тогда глава ведомства Александр Бастрыкин.