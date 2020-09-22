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№ 103 от 21 сентября 2020

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Два вуза Перми перевели часть занятий на удаленный режим из-за COVID-19

Общество699

Александра Семеноваспециально для «Новой»

699
 

Пермский государственный университет и Пермский политехнический университет сообщили о 19 случаях заражения COVID-19 среди студентов и сотрудников. Заразившиеся проходят лечение и соблюдают режим самоизоляции. Часть занятий вузы перевели на удаленный режим.

Ранее на дистанционное обучение перешли несколько студентов Педагогического университета и Фармацевтической академии, где также обнаружили COVID-19. В 35 школах региона приостановлены занятия из-за COVID-19.

В сентябре коронавирус подтвержден у избранного губернатора края Дмитрия Махонина, нескольких человек из его администрации и депутатов пермской городской думы.

Всего в крае 9225 зараженных. За последние сутки COVID-19 выявлен у 72 жителей города.

Теги:
COVID-19, пермь, коронавирус, ng

«Заборона»: Следствие по делу об убийстве Павла Шеремета проигнорировало версию, которая ведет к экс-министру Клименко

Общество1 427

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Украинские следователи проигнорировали факт признания в убийстве Шеремета со стороны человека, связанного с экс-министром доходов и сборов в правительстве Януковича Александром Клименко. Об этом свидетельствуют результаты расследования издания «Заборона».

Журналисты «Забороны» получили доступ к документам из дела Шеремета. Новые данные свидетельствуют: вскоре после убийства, в августе 2016 года, в украинскую полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее знакомый Максим Зотов признался в убийстве и через несколько дней после этого угрожал ей, а также предлагал деньги в обмен на молчание. По данным издания, полиция не стала исследовать личность Зотова.

«Заборона» выяснила, что

Максим Зотов — уроженец Донецка, член  ближайшего окружения беглого олигарха Александра Клименко.

Клименко также был неформальным владельцем медиахолдинга «Вести Украина», где работал Павел Шеремет. В 2014 году, после смены власти в Украине, Клименко переехал в Москву.

Родственники и друзья Шеремета рассказали «Забороне», что в июне 2016-го Павел ездил к олигарху в Россию, чтобы договориться о назначении на пост главного редактора. Также Клименко просил его придумать способ возвращения в Украину. Через месяц Павла убили.                                

С осени 2016 до начала 2017 года следствие рассматривало Клименко и его гражданскую жену Ольгу Семченко, возглавлявшую медиахолдинг «Вести Украина», в качестве «возможно причастных» к убийству Шеремета, пишет «Заборона». Однако эту версию в дальнейшем не разрабатывали.

Следствие возобновилось только осенью 2019 года. Тогда полиция задержала троих волонтеров и участников конфликта на Донбассе — Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Заказчик убийства не установлен.

Официальный представитель МВД Артем Шевченко в комментарии «Забороне» рассказал, что контакты Шеремета с Клименко в России выглядели для следствия подозрительно, однако эту версию правоохранители не смогли проверить из-за отсутствия совместной работы с российским следствием. Также Шевченко сказал, что о существовании показаний в отношении Максима Зотова ему ничего неизвестно.  

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. Белорусско-российский журналист работал в Украине с 2012 года. Шеремет вел программу на «Радио Вести», публиковался в «Украинской правде», а также был главным редактором и основателем сайта «Белорусский партизан» — оппозиционного режиму Лукашенко медиа.

Официальные версии убийства Шеремета постоянно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийство из-за профессиональной деятельности». В 2017 году украинские власти засекретили информацию по следствию. В том же году консорциум украинских и международных журналистов опубликовал расследование, которое раскрыло несоответствия в официальных версиях и контакты Шеремета с ультраправыми группировками в ночь перед убийством. В декабре 2019 года украинская полиция обьявила о задержании подозреваемых в убийстве. Основной мотив убийства снова поменялся — подозреваемые, по версии следствия, хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

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Теги:
kn, расследование, убийство, украина, шеремет павел
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