Вакцину «Вектора» от COVID-19 будут испытывать на добровольцах старше 60 лет и людях с хроническими заболеваниями

Вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», после регистрации планируют испытывать в том числе на добровольцах старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Центр разработал вакцину на основе антигенов. Это значит, что она будет содержать искусственно синтезированные пептиды, которые эмитируют участки протективных антигенов вируса. «Она (вакцина — ред.) у нас пептидная, то есть не несет биологического агента ни в какой части и, в связи с этим, является абсолютно ареактогенной (не вызывает побочных эффектов — ред.)», — говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Зарегистрировать вакцину планируют к 15 октября. Ее промышленный выпуск будет осуществляться на производственной площадке «Вектора».

Клинические испытания вакцины «Вектора» от коронавируса хотят завершить 30 сентября. Минздрав разрешил исследования еще одной вакцины от COVID-19, ее разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Первой российской вакциной стала «Спутник V», о ее регистрации президент Владимир Путин объявил 11 августа, в гражданский оборот первую партию выпустили 8 сентября. Вакцину разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до завершения испытаний на нескольких тысячах человек. Вопросы к вакцине возникли и у ряда западных ученых, центр имени Гамалеи сообщал, что направил им развернутые ответы.