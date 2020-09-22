Следователь ФСБ отказался разъяснять Сафронову суть обвинения, так как «не так понял» ходатайство

Следователь по особо важным делам СУ ФСБ России Александр Чабан отказался разъяснить бывшему спецкорреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову суть предъявленного обвинения в госизмене. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Иван Павлов.

Ранее следователь ФСБ Чабан в разговоре с адвокатом Павловым сообщил ему, что удовлетворил ходатайство бывшего журналиста, которое тот направил 9 сентября.

Однако на очередном следственном действии следователь не предоставил Сафронову никаких сведений, рассказал «Новой газете» адвокат Павлов: «Вчера, когда я присутствовал на одном из мероприятий, я задал следователю прямой вопрос. Следователь сказал, что "не так понял" ходатайство, что он счел его просто ходатайством о проведении некоторого следственного действия и что предъявлять документов, о которых ходатайствовал Иван, он не собирался и не собирается и впредь».

Адвокат отметил, что не может сказать, какое именно следственное действие происходило, потому что, согласно подписке, ему запрещено разглашать сведения о прошедших и предстоящих следственных действиях.

В конце июля Чабан заявил, что уже сказанного в обвинении вполне «достаточно для восприятия». Адвокаты хотели уточнить, при каких обстоятельствах, по мнению следствия, Сафронова привлекла к сотрудничеству чешская разведка, какие конкретно задания он выполнял после этого, от кого именно их получил, кому и в какой форме передал сведения.

Сафронова задержали и арестовали 7 июля, он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». ФСБ отрицает, что обвинения связаны с журналистской деятельностью, однако сам Сафронов и его родственники считают, что это не так. Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.