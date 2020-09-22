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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
Следователь ФСБ отказался разъяснять Сафронову суть обвинения, так как «не так понял» ходатайство
Наталья Глуховакорреспондент
Следователь по особо важным делам СУ ФСБ России Александр Чабан отказался разъяснить бывшему спецкорреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову суть предъявленного обвинения в госизмене. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Иван Павлов.
Ранее следователь ФСБ Чабан в разговоре с адвокатом Павловым сообщил ему, что удовлетворил ходатайство бывшего журналиста, которое тот направил 9 сентября.
Однако на очередном следственном действии следователь не предоставил Сафронову никаких сведений, рассказал «Новой газете» адвокат Павлов: «Вчера, когда я присутствовал на одном из мероприятий, я задал следователю прямой вопрос. Следователь сказал, что "не так понял" ходатайство, что он счел его просто ходатайством о проведении некоторого следственного действия и что предъявлять документов, о которых ходатайствовал Иван, он не собирался и не собирается и впредь».
Адвокат отметил, что не может сказать, какое именно следственное действие происходило, потому что, согласно подписке, ему запрещено разглашать сведения о прошедших и предстоящих следственных действиях.
В конце июля Чабан заявил, что уже сказанного в обвинении вполне «достаточно для восприятия». Адвокаты хотели уточнить, при каких обстоятельствах, по мнению следствия, Сафронова привлекла к сотрудничеству чешская разведка, какие конкретно задания он выполнял после этого, от кого именно их получил, кому и в какой форме передал сведения.
Сафронова задержали и арестовали 7 июля, он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». ФСБ отрицает, что обвинения связаны с журналистской деятельностью, однако сам Сафронов и его родственники считают, что это не так. Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.