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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
Экс-губернатора Белгородской области Савченко назначили сенатором
Подавший в отставку экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко стал сенатором. Соответствующими полномочиями его наделили депутаты областной думы, передает агентство РИА Новости.
Савченко участвовал в выборах в областную думу от «Единой России» и был избран депутатом заксобрания 13 сентября. Это позволило ему претендовать на место в Совете Федерации. Сегодня президент Владимир Путин удовлетворил его прошение об отставке с поста губернатора.
По словам собеседника агентства, кандидатуру экс-губернатора , который возглавлял Белгородскую область с 1993 года, депутаты утвердили единогласно. На новом посту 70-летний чиновник сменит Ивана Кулабухова, который ранее представлял регион в верхней палате российского парламента — его полномочия истекают в конце сентября.
Савченко был единственным действующим руководителем региона, занявшим пост еще во время президентства Бориса Ельцина. Политик известен своими неоднозначными инициативами — например, он выступал за введение просвещенной монархии в стране, а в 2011 году запретил в области празднование Дня святого Валентина из соображений «духовной безопасности».