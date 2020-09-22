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№ 103 от 21 сентября 2020

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Брянский вице-губернатор объявил об отставке после смертельного ДТП с участием его сына

Общество329

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Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку после смертельной аварии в центре Брянска, участником которой стал его сын. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Резунова.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на ту большую работу, проводимую губернатором, его командой. Пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону, – я принял для себя решение. Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить. Если чем-то могу помочь, я готов, и мой сын», — говорится в нем. 

Резунов выразил желание, чтобы следствие определило степень вины его сына, и затруднился сказать, в каком тот был состоянии на момент ДТП. 

Авария с участием трех автомобилей произошла вечером 18 сентября на проспекте Ленина в Брянске. По данным полиции, водитель машины Volkswagen Touareg наехал на стоящую впереди Toyota WiLL. От удара последний автомобиль отбросило на двигавшийся навстречу Mitsubishi Lancer. Водитель Toyota умер в больнице от черепно-мозговой травмы.

Источник РИА Новости в региональном правительстве утверждал, что за рулем машины, спровоцировавшей аварию, находился сын Резунова, работающий в одном из госучреждений. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Теги:
отставка, чиновники, дтп, брянская область, em

Кассационный суд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову до 2,5 лет колонии-поселения

Общество717

Мария ЕфимоваКорреспондент

717
 

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении, ему уменьшили срок до 2,5 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Жукова в прошлом году признали виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) во время протестов в Москве 27 июля и приговорили к трем годам колонии общего режима. Он попытался поднять забрало на шлеме росгвардейца, однако его рука не коснулась силовика. Адвокат Жукова Светлана Байтурина просила кассационный суд прекратить производство по делу.

Защитница рассказала «Новой газете», что теоретически обжаловать приговор можно и дальше. Байтурина добавила, что в целом и рассчитывала на подобное решение кассационного суда.

В августе Жукову отказали в условно-досрочном освобождении. Представитель нижнетагильской колонии, где он отбывает наказание, тогда заявил, что администрация исправительного учреждения поставила фигуранта «московского дела» на профилактический учет «как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов».

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Теги:
«московское дело», кассация
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