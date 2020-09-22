Брянский вице-губернатор объявил об отставке после смертельного ДТП с участием его сына

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку после смертельной аварии в центре Брянска, участником которой стал его сын. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Резунова.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на ту большую работу, проводимую губернатором, его командой. Пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону, – я принял для себя решение. Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить. Если чем-то могу помочь, я готов, и мой сын», — говорится в нем.

Резунов выразил желание, чтобы следствие определило степень вины его сына, и затруднился сказать, в каком тот был состоянии на момент ДТП.

Авария с участием трех автомобилей произошла вечером 18 сентября на проспекте Ленина в Брянске. По данным полиции, водитель машины Volkswagen Touareg наехал на стоящую впереди Toyota WiLL. От удара последний автомобиль отбросило на двигавшийся навстречу Mitsubishi Lancer. Водитель Toyota умер в больнице от черепно-мозговой травмы.

Источник РИА Новости в региональном правительстве утверждал, что за рулем машины, спровоцировавшей аварию, находился сын Резунова, работающий в одном из госучреждений. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.