Кассационный суд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову до 2,5 лет колонии-поселения

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении, ему уменьшили срок до 2,5 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Жукова в прошлом году признали виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) во время протестов в Москве 27 июля и приговорили к трем годам колонии общего режима. Он попытался поднять забрало на шлеме росгвардейца, однако его рука не коснулась силовика. Адвокат Жукова Светлана Байтурина просила кассационный суд прекратить производство по делу.

Защитница рассказала «Новой газете», что теоретически обжаловать приговор можно и дальше. Байтурина добавила, что в целом и рассчитывала на подобное решение кассационного суда.

В августе Жукову отказали в условно-досрочном освобождении. Представитель нижнетагильской колонии, где он отбывает наказание, тогда заявил, что администрация исправительного учреждения поставила фигуранта «московского дела» на профилактический учет «как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов».