Суд заменил экс-главе ФСИН по Пермскому краю лишение свободы на принудительные работы

Багратионовский районный суд Калининграда заменил экс-начальнику управления ФСИН по Пермскому краю Александру Соколову отбывание наказания в колонии на принудительные работы. Об этом пишет «Коммерсант».

Решение калининградского суда пока не вступило в силу, его можно обжаловать. По данным «Коммерсанта», администрация колонии калининградской ИК-8, в которой отбывает наказание Соколов, поддержала его ходатайство.

Соколов возглавлял пермское управление ФСИН в 2003-2014 годах. В июле 2015-го его арестовали по делу о мошенничестве.

В 2016 году Соколова, его заместителя Олега Бабенко и бизнесмена Владимира Мохового приговорили к пяти годам колонии каждого по делу о мошенничестве в особом крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Суд решил, что они получили 10 миллионов рублей от московского бизнесмена в обмен на обещание защитить его от угроз бывшего компаньона, который отбывал наказание в пермской колонии. По данным «Коммерсанта», речь шла о предпринимателе Юрии Пескове и уроженце Чечни Хамзате Газиеве.

В 2018 году Соколову вынесли еще один приговор — о получении взятки в особо крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК). Его признали виновным в получении нескольких взяток сертификатами на турпутевки, серебряными монетами и земельным участком. Путем сложения двух приговоров общий срок составил 12 лет колонии строгого режима. Также Соколову назначили штраф размером более 3,3 миллионов рублей и лишили его звания генерал-лейтенанта внутренней службы.