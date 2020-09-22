Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Протесты в Беларуси, день 44. ЕС не смог согласовать санкции против режима Лукашенко

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 103 от 21 сентября 2020

Читать номер

В России за сутки выявили 6 215 новых случаев COVID-19. Это максимум с 18 июля

Общество151

151
 

В России за последние сутки выявили 6 215 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это максимум с 18 июля, когда число новых случаев заражения составило 6 234. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 1 115 810.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 980 новых случаев COVID-19 (максимум с 23 июня). В Санкт-Петербурге выявили 211 новых случаев заражения, в Ростовской области — 181, В Московской области — 172, в Нижегородской области — 157.

За последний день умерли 160 человек, всего за время пандемии в России скончались 19 649 человек.

Число заболевших COVID-19 по всему миру превысило 31,3 миллиона, следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (6,8 миллионов), Индии (5,5 миллионов) и Бразилии (4,5 миллионов). Россия — на четвертом месте.

Ранее Минздрав разрешил клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. Испытания вскоре начнутся в Кирове, Петербурге и Новосибирске, в них примут участие более трех тысяч добровольцев, которые в течение 16 дней будут изолированы в стационаре под наблюдением врачей.

Читайте также

С вакциной что-то не то. Достоверность результатов испытания препарата против COVID-19 вызывает сомнения научного сообщества

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
вакцина, COVID-19, коронавирус, ng
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera