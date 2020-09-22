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№ 103 от 21 сентября 2020

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Минздрав разрешил испытания еще одной российской вакцины от COVID-19

Общество17

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Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение центра. 

Центр разработал цельновирионную инактивированную вакцину от COVID-19. Там уточнили, что в подобных вакцинах используются либо ослабленные вирусы, которые не могут вызвать инфекционные заболевания, либо убитые (инактивированные).

Испытания вакцины в ближайшее время начнутся в Кирове, Петербурге и Новосибирске. В них примут участие более трех тысяч добровольцев, которые в течение 16 дней будут изолированы в стационаре под наблюдением врачей. 

В центре отметили, что это «будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных». По словам его гендиректора Айдара Ишмухаметова, клинические исследования планируется завершить в ноябре. 

О регистрации первой российской вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа, в гражданский оборот ее первую партию выпустили 8 сентября. Вакцину разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до завершения испытаний на нескольких тысячах человек. Вопросы к вакцине возникли и у ряда западных ученых, центр имени Гамалеи сообщал, что направил им развернутые ответы. 

Сейчас испытания своей вакцины проводит Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Планируется, что эти клинические исследования завершатся 30 сентября.

Теги:
коронавирус, россия, вакцина, em
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