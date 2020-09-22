В Красноярском крае задержали руководителей «Церкви последнего завета»

ОБНОВЛЕНО 11:10 Руководители религиозной организации «Церковь последнего завета» официально задержаны. По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности, они привлекали денежные средства граждан, а также «применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью».

Силовики задержали руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным агентства, задержали руководителя секты Сергея Торопа (Виссариона) и еще двух руководителей религиозной организации Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Оперативные мероприятия проводят федеральные СКР и ФСБ — у руководителей и участников религиозной организации проходят обыски.

В конце августа в общину прибыли представители съемочной группы МИЦ «Известия» для того, чтобы снять сюжет для телеканала РЕН ТВ. Представители религиозного движения попытались помешать съемкам. Из-за этого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

В феврале 2020 года следователи уже проводили обыски и опрашивали людей в поселках Красноярского края, где проживают последователи «Церкви последнего завета». Действия проходили в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении руководства школы «Истоки», где учатся дети членов общины.

Сергей Тороп (Виссарион) создал «Церковь последнего завета» в 1991 году. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение — город Солнца. Тогда же религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции.

Члены общины живут и во многих других населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.