В «Роскосмосе» рассказали о возбуждении 22 дел по итогам аудита

Следственные органы возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса», рассказал РБК ее глава Артем Мельников.

Дела были заведены из-за хищения бюджетных средств, злоупотреблений и превышения полномочий на предприятиях «Роскосмоса». Среди них — нарушения при реализации двух инвестпроектов «Ракетными космическими системами» (РКС). Против подрядчиков — «Лан Технолоджи» и «Экрос-Инжиниринг» — СК возбудил уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, их действия причинили ущерб РКС на 302,3 миллиона рублей.

Еще одна тема — расходование денег при строительстве космодрома «Восточный». «Чтобы усилить контроль за денежными потоками, решением гендиректора госкорпорации под руководством нашей службы создана постоянно действующая контрольно-ревизионная группа», — сообщил Мельников.

Напомним, космодром начали строить в 2012 году. В прошлом году срок его полной готовности сдвинули на 2023 год. По данным ТАСС, из-за нарушений на строительстве космодрома возбуждено 140 уголовных дел, ущерб оценивается в 11 миллиардов рублей, из которых возвращено 3,5 миллиарда. Часть дел руководителей строительства уже завершилась приговорами: так, в феврале за растрату и присвоение госимущества осудили трех экс-руководителей Сибирского главка Спецстроя – бывшего генподрядчика.

Служба внутреннего аудита появилась в «Роскосмосе» в прошлом году после реорганизации одноименного департамента, который до этого занимался только проблемами бухгалтерского учета, уточняет РБК. Мельников до прихода в корпорацию работал в прокуратуре, в 2018-м он стал замдиректора департамента внутреннего аудита «Роскосмоса» и в том же году занял пост его директора.