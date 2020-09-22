«США отреагируют соразмерным образом»: Помпео — о санкциях в отношении России из-за отравления Навального

США готовы отреагировать санкциями на отравление политика Алексея Навального, как только станут известны результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в интервью Bild заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«США ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие было применено против Скрипалей, мы дали очень решительный ответ. Нет причин полагать, что США не отреагируют соразмерным образом на то, что могло произойти, как только будут доступны все факты», — сообщил он.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты работают над созданием коалиции против завершения строительства газопровода «Северный поток-2»: «Соединенные Штаты считают, что газопровод создает риск для Европы, которая становится зависимой от газа, поступающего из России».

Помпео уже отмечал, что допускает причастность «высокопоставленных российских чиновников» к отравлению политика и что Европейский Союз и Соединенные Штаты «ясно дали понять» России, что ждут от нее скоординированных действий, которые помогут привлечь виновных к ответственности.

Ранее Навальный потребовал вернуть его одежду, на которой могут быть следы «Новичка», как вещественное доказательство отравления. В ответ транспортная полиция Сибирского федокруга решила провести «дополнительные проверочные мероприятия».

Правительство ФРГ 14 сентября заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции.

Российские власти до сих пор отрицают, что Навальный был отравлен. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава МВД Владимир Колокольцев до сих пор не увидели ничего криминального в отравлении Навального и покушении на его жизнь. Уголовное дело по факту отравления политика в России так и не заведено.