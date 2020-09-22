В городе Слюдянке Иркутской области после землетрясения остались без электричества 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Слюдянского района.

Без электричества остаются 1,1 тысячи жителей города, уточнил «Ирсити» мэр Слюдянска Владимир Сендзяк.«Объекты социальной сферы это не затронуло. Сейчас специалисты «Облкоммунэнерго» занимаются устранением аварии, надеемся, что ближе к обеду проблему решат», — сказал он.

Первое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 02:05 по местному времени (21:05 21 сентября мск), второе магнитудой 2,3 — в 02:20 (21:20 21 сентября мск). Эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук. Толчки ощущались в 12 районах Иркутской области и четырех районах Бурятии. О пострадавших и разрушениях данных не было. Европейский средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал подземные толчки магнитудой 5,5 в 23:04 по местному времени (18:04 мск) в районе озера Байкал.

Ночью власти региона сформировали рабочие группы, которые обследуют местность, где ощущались толчки. На ряде территорий ввели режим повышенной готовности.