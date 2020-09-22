Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Протесты в Беларуси, день 45. Лукашенко встречается с губернатором Приморья Кожемяко

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 103 от 21 сентября 2020

Читать номер

В Иркутской области остались без электричества 360 домов после землетрясения

Общество842

842
 

В городе Слюдянке Иркутской области после землетрясения остались без электричества 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Слюдянского района.

Без электричества остаются 1,1 тысячи жителей города, уточнил «Ирсити» мэр Слюдянска Владимир Сендзяк.«Объекты социальной сферы это не затронуло. Сейчас специалисты «Облкоммунэнерго» занимаются устранением аварии, надеемся, что ближе к обеду проблему решат», — сказал он.

Первое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 02:05 по местному времени (21:05 21 сентября мск), второе магнитудой 2,3 — в 02:20 (21:20 21 сентября мск). Эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук. Толчки ощущались в 12 районах Иркутской области и четырех районах Бурятии. О пострадавших и разрушениях данных не было. Европейский средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал подземные толчки магнитудой 5,5 в 23:04 по местному времени (18:04 мск) в районе озера Байкал.

Ночью власти региона сформировали рабочие группы, которые обследуют местность, где ощущались толчки. На ряде территорий ввели режим повышенной готовности.

Теги:
иркутская область, землетрясение, em

Что произошло за ночь 22 сентября. Коротко

Общество3 192

Наталья Глуховакорреспондент

3 192
 
  • У Байкала произошло землетрясение. По данным МЧС, магнитуда составила 5,9 балла. Эпицентром стал район населенного пункта Култук: по данным властей Иркутска, там магнитуда составила 8,1 балла. Подземные толчки ощущались на территории 12 районов Иркутской области и в четырех районах Бурятии. В городе ввели режим повышенной готовности.
  • Госсекретарь Майкл Помпео заявил о готовности США принять санкции в отношении России из-за отравления политика Алексея Навального: «США ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо [...] Нет причин полагать, что США не отреагируют соразмерным образом на то, что могло произойти». Помпео добавил, что США уже работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток-2».
  • Следственные органы в 2019–2020 годах возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса» — речь идет о хищении бюджетных средств, мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблениях и превышении полномочий.
  • Власти Великобритании выплатят по 500 фунтов стерлингов малообеспеченным гражданам, которые будут должны отправиться на самоизоляцию из-за COVID-19. Работодателей, которые откажут им в самоизоляции, оштрафуют.
  • В Москве за сутки скончались 15 человек с COVID-19. Тем временем Минздрав разрешил испытания на людях еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова. Испытания будут проводиться в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
вакцина, великобритания, коронавирус, роскосмос, помпео, сша, навальный, землетрясение, байкал, ng
Больше интересного в вашей ленте
У вас нет шансов пройти этот тест, если вы не учились в престижном университете
Вы будете видеть меньше такого
Родился в Сочи — пригодился в Краснодаре, создал 8-ю самую дорогую компанию в РФ и был вынужден расстаться с ней…
Вы будете видеть меньше такого
Как подготовить грядку под озимый чеснок осенью – 3 полезных совета
Вы будете видеть меньше такого
Почему стоит вернуться к кнопочным телефонам в 2020 году
Вы будете видеть меньше такого
Каким стал егерь Кузьмич из «Особенностей национальной охоты»? Ему уже 65
Вы будете видеть меньше такого
Как правильно заточить сверла – 3 легких способа
Вы будете видеть меньше такого
Сохраняю так кабачки на зиму уже не первый год: готовлю из них пиццу, оладьи и фарширую, блюда получаются как из свежих
Вы будете видеть меньше такого
Давайте посмотрим, как Татьяна "Сумкина" собирает свои джинсовые шедевры (не побоюсь этого слова)
Вы будете видеть меньше такого
Салат из баклажанов «Вкуснотища» – быстро и сытно
Вы будете видеть меньше такого
Самый модный папа: Брэдли Купер на прогулке с дочерью Леей
Вы будете видеть меньше такого
Сравнил зарплаты в Прибалтике и России. Показываю, в чем принципиальная разница (не только в размере)
Вы будете видеть меньше такого
Растения для грядок после чеснока, которые скажут вам спасибо за такого предшественника
Вы будете видеть меньше такого
14 забавных и грустных фото про грузовики и дальнобойщиков
Вы будете видеть меньше такого
Надо ли платить за квартиру, если в ней никто не живет
Вы будете видеть меньше такого
«Аватар»: как выглядит без грима актриса, сыгравшая роль Нейтири
Вы будете видеть меньше такого
Гениальная хитрость с обычной шайбой, которая поможет сберечь нервы во время ремонта и строительства
Вы будете видеть меньше такого
Гибель «Темной вселенной»
Вы будете видеть меньше такого
Актриса Анна Казючиц и ее известный муж: мама, мачеха и жена в одном лице
Вы будете видеть меньше такого
Ковалев раскрыл особенности тренировок у Тутберидзе и Плющенко
Вы будете видеть меньше такого
Силуанов исправляется. Распоряжения Путина и Белоусова выполнены на отлично
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera