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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 22 сентября. Коротко
Общество1 593
Наталья Глуховакорреспондент
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- У Байкала произошло землетрясение. По данным МЧС, магнитуда составила 5,9 балла. Эпицентром стал район населенного пункта Култук: по данным властей Иркутска, там магнитуда составила 8,1 балла. Подземные толчки ощущались на территории 12 районов Иркутской области и в четырех районах Бурятии. В городе ввели режим повышенной готовности.
- Госсекретарь Майкл Помпео заявил о готовности США принять санкции в отношении России из-за отравления политика Алексея Навального: «США ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо [...] Нет причин полагать, что США не отреагируют соразмерным образом на то, что могло произойти». Помпео добавил, что США уже работают над созданием коалиции против газопровода «Северный поток-2».
- Следственные органы в 2019–2020 годах возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса» — речь идет о хищении бюджетных средств, мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблениях и превышении полномочий.
- Власти Великобритании выплатят по 500 фунтов стерлингов малообеспеченным гражданам, которые будут должны отправиться на самоизоляцию из-за COVID-19. Работодателей, которые откажут им в самоизоляции, оштрафуют.
- В Москве за сутки скончались 15 человек с COVID-19. Тем временем Минздрав разрешил испытания на людях еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова. Испытания будут проводиться в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
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Теги:вакцина, великобритания, коронавирус, роскосмос, помпео, сша, навальный, землетрясение, байкал, ng
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