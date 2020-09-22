В Архангельске активиста оштрафовали за участие в цепи солидарности с Беларусью

Октябрьский районный суд Архангельска оштрафовал на 25 тысяч рублей активиста Юрия Чеснокова. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без уведомления), посчитав организатором акции солидарности с Беларусью, которая состоялась на площади Ленина 15 августа.

Тогда жители Архангельска выстроились в цепь солидарности. Акция, как уверяют ее участники, произошла стихийно, жители города регулярно в выходные дни приходят на площадь «кормить голубей», выражая поддержку хабаровчанам. Организаторов у этих акций фактически нет.

При этом Чеснокова пытались осудить еще на прошлой неделе: он был задержан 17 сентября и обвинен по более тяжелой ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил пикетирования), но суд обнаружил в протоколе ошибки и рассматривать дело не стал. Вместо исправления ошибок полицейский составил новый протокол по менее тяжкой части административной статьи.

Чеснокова вновь задержали и доставили в суд, который признал активиста виновным. Оба протокола составлены майором Огорелковым, автором большей части административных дел на участников экологических протестов, выступавшего как свидетель обвинения по уголовному делу Андрея Боровикова, осужденного по «дадинской» статье местного лидера штаба Навального.

Майор Огорелков также известен тем, что два года назад составил протокол на журналиста, освещавшего протестное шествие, так как тот в момент встречи с майором «ни у кого не брал интервью». Суд этот протокол впоследствии отклонил.