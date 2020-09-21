Суд оштрафовал пермскую больницу на 100 тыс. рублей за отсутствие СИЗ и нарушение противоэпидемических норм

Дзержинский районный суд Перми оштрафовал на 100 тысяч рублей местную городскую клиническую больницу №2 за нарушение противоэпидемических норм во время пандемии COVID-19, сообщается на сайте суда.

«Больница допустила нахождение на рабочих местах сотрудников с признаками заболевания и сотрудника в возрасте старше 65 лет, не обеспечила прохождение сотрудниками кардиологического отделения обучения работе в средствах индивидуальной защиты и контроль за их использованием. <...> Установлено отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты...», — уточняет суд. Постановление еще не вступило в законную силу.

Пермская ГКБ №2 имени Х.Ф. Граля не перепрофилирована для работы с COVID-19, но отделения больницы минимум 4 раза закрывались на карантин из-за заражений среди пациентов и сотрудников, последний раз — в августе. В июне умерла врач больницы с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в Пермском крае коронавирусом заразились 9153 человека, умерли 411 человек, выздоровели — 6326.