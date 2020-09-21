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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
СК проверяет экс-адвоката Эльмана Пашаева на причастность к мошенничеству
«Новая газета»редакция
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку по сообщениям о возможном мошенничестве со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева, уведомляет СКР.
Проверка будет касаться публикаций в СМИ о том, что Пашаев обманным путем прописался в квартире московской семьи и приватизировал имущество, отмечают в комитете.
Ранее агентство ТАСС сообщало со ссылкой на адвоката Владимира Слащева, что московская семья Кирсановых почти 20 лет пытается добиться расследования противоправной деятельности Пашаева. Москвичи уверяют, что Пашаев еще в 1997 году обманным путем прописался в квартире Елены Кирсановой и в итоге оставил ее без жилья.
18 сентября комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката из-за «скандализации» процесса по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Интересны Ефремова представлял Пашаев, актер отказался от услуг адвоката после вынесения приговора — восемь лет колонии общего режима.
Теги:следственный комитет, дело ефремова, пашаев
Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу
Президент России Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Это следует из указа президента о внесении изменений в положение о Федеральной службе войск национальной гвардии. Указ вступает в силу с 21 сентября 2020 года.
В марте 2020 года глава Росгвардии Виктор Золотов сообщал, что в ведомстве планируется создать «институт военных политруков» для «дальнейшего развития морально-психологического обеспечения».
Кроме того, в июле 2018 года Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны России. Как говорится на сайте Минобороны, это управление предназначено для «организации в Вооруженных Силах военно-политической работы» и «реализации государственной политики в области обороны, поддержание в Вооруженных Силах морально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины».
В задачи управления входит и «организация военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных Силах».