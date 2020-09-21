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№ 103 от 21 сентября 2020

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СК проверяет экс-адвоката Эльмана Пашаева на причастность к мошенничеству

Общество2

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку по сообщениям о возможном мошенничестве со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева, уведомляет СКР.

Проверка будет касаться публикаций в СМИ о том, что Пашаев обманным путем прописался в квартире московской семьи и приватизировал имущество, отмечают в комитете.

Ранее агентство ТАСС сообщало со ссылкой на адвоката Владимира Слащева, что московская семья Кирсановых почти 20 лет пытается добиться расследования противоправной деятельности Пашаева. Москвичи уверяют, что Пашаев еще в 1997 году обманным путем прописался в квартире Елены Кирсановой и в итоге оставил ее без жилья.

18 сентября комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката из-за «скандализации» процесса по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Интересны Ефремова представлял Пашаев, актер отказался от услуг адвоката после вынесения приговора — восемь лет колонии общего режима. 

Теги:
следственный комитет, дело ефремова, пашаев

Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу

Общество2 024

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Президент России Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Это следует из указа президента о внесении изменений в положение о Федеральной службе войск национальной гвардии. Указ вступает в силу с 21 сентября 2020 года.

В марте 2020 года глава Росгвардии Виктор Золотов сообщал, что в ведомстве планируется создать «институт военных политруков» для «дальнейшего развития морально-психологического обеспечения».

Кроме того, в июле 2018 года Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны России. Как говорится на сайте Минобороны, это управление предназначено для «организации в Вооруженных Силах военно-политической работы» и «реализации государственной политики в области обороны, поддержание в Вооруженных Силах морально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины».

В задачи управления входит и «организация военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных Силах».

Теги:
золотов, росгвардия, ng
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