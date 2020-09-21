СК проверяет экс-адвоката Эльмана Пашаева на причастность к мошенничеству

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку по сообщениям о возможном мошенничестве со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева, уведомляет СКР.

Проверка будет касаться публикаций в СМИ о том, что Пашаев обманным путем прописался в квартире московской семьи и приватизировал имущество, отмечают в комитете.

Ранее агентство ТАСС сообщало со ссылкой на адвоката Владимира Слащева, что московская семья Кирсановых почти 20 лет пытается добиться расследования противоправной деятельности Пашаева. Москвичи уверяют, что Пашаев еще в 1997 году обманным путем прописался в квартире Елены Кирсановой и в итоге оставил ее без жилья.

18 сентября комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката из-за «скандализации» процесса по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Интересны Ефремова представлял Пашаев, актер отказался от услуг адвоката после вынесения приговора — восемь лет колонии общего режима.