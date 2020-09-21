Президент России Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Это следует из указа президента о внесении изменений в положение о Федеральной службе войск национальной гвардии. Указ вступает в силу с 21 сентября 2020 года.

В марте 2020 года глава Росгвардии Виктор Золотов сообщал, что в ведомстве планируется создать «институт военных политруков» для «дальнейшего развития морально-психологического обеспечения».

Кроме того, в июле 2018 года Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны России. Как говорится на сайте Минобороны, это управление предназначено для «организации в Вооруженных Силах военно-политической работы» и «реализации государственной политики в области обороны, поддержание в Вооруженных Силах морально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины».

В задачи управления входит и «организация военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных Силах».