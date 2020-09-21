СК возбудил уголовное дело из-за рубок леса в Карегодском заказнике. Об их незаконности писала «Новая»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Департамента лесного хозяйства Томской области. Причиной стали сплошные санитарные рубки леса в Карегодском заказнике.

«При подготовке актов лесопатологических обследований и договоров купли-продажи были указаны сведения об объеме древесины, отличающиеся от фактически вырубленного объема лесных насаждений. В результате указанных действий лесному фонду Томской области причинен ущерб на сумму более 9,5 миллионов рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас в Департаменте лесного хозяйства проходят обыски. Информации о задержаниях пока нет. Максимальная санкция ч.1 ст. 286 УК РФ – четыре года лишения свободы.

О сплошных санитарных рубках леса в Карегодском заказнике «Новая газета» писала в июле. Рубки ведут компании бизнесмена Валентина Широкова, бывшего бизнес-партнера директора департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева. Право на проведение санитарных мероприятий бизнесмену переуступила государственная организация «Томсклесхоз», а о законности их проведения ранее заявлял директор томского филиала Рослесзащиты Александр Чемоданов.

О возможной незаконности сплошных санитарных рубок в заказнике первыми заявили томские егеря: они заявили, что из заказника массово вывозят здоровые деревья. При этом сами рубки были назначены из-за того, что большая часть деревьев в заказнике или погибла в результате пожара 2012 года, или была сильно повреждена огнем. «Новая газета», «ТВ-2» и «Гринпис» в ходе экспедиции в заказник обнаружили, что около 70% деревьев на момент проведения рубок были живыми.