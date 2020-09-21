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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
СК возбудил уголовное дело из-за рубок леса в Карегодском заказнике. Об их незаконности писала «Новая»
Иван Жилинспецкор
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Департамента лесного хозяйства Томской области. Причиной стали сплошные санитарные рубки леса в Карегодском заказнике.
«При подготовке актов лесопатологических обследований и договоров купли-продажи были указаны сведения об объеме древесины, отличающиеся от фактически вырубленного объема лесных насаждений. В результате указанных действий лесному фонду Томской области причинен ущерб на сумму более 9,5 миллионов рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сейчас в Департаменте лесного хозяйства проходят обыски. Информации о задержаниях пока нет. Максимальная санкция ч.1 ст. 286 УК РФ – четыре года лишения свободы.
О сплошных санитарных рубках леса в Карегодском заказнике «Новая газета» писала в июле. Рубки ведут компании бизнесмена Валентина Широкова, бывшего бизнес-партнера директора департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева. Право на проведение санитарных мероприятий бизнесмену переуступила государственная организация «Томсклесхоз», а о законности их проведения ранее заявлял директор томского филиала Рослесзащиты Александр Чемоданов.
О возможной незаконности сплошных санитарных рубок в заказнике первыми заявили томские егеря: они заявили, что из заказника массово вывозят здоровые деревья. При этом сами рубки были назначены из-за того, что большая часть деревьев в заказнике или погибла в результате пожара 2012 года, или была сильно повреждена огнем. «Новая газета», «ТВ-2» и «Гринпис» в ходе экспедиции в заказник обнаружили, что около 70% деревьев на момент проведения рубок были живыми.