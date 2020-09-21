Северный Крым остался без воды вслед за центральным. Пересохли скважины, снабжающие почти 30 поселений

Вслед за центральным Крымом без воды осталась северная часть полуострова. Об этом на совещании с главой республики Крым Сергеем Аксеновым сообщил глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Власти начинают вводить ограничения по подаче воды и на южном берегу Крыма. Из-за пересохших скважин воду в 29 сел Северного Крыма будут доставлять цистернами. Для это планируется перераспределить автоцистерны, а также закупить новые, сообщил гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов.

На совещании чиновники также обсудили, что в 39 поселениях Крыма, где с конца августа воду подают по графику (несколько часов в день), наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения.

В частности, во многих районах Симферополя из-за низкого давления жители не получают воду из водопровода даже положенные два часа в сутки. Например, в 45 многоэтажках вода не поднимается выше пятого этажа. Люди вынуждены ходить «с ведрами» и самостоятельно набирать воду из бака, который установили в каждом квартале Симферополя.

Также чиновники признали, что из-за введения графика в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки, которые не позволяют подавать воду вовремя. Кроме этого, поступает множество жалоб от жителей: водопроводная вода в Симферополе имеет желто-коричневый оттенок.

Ранее местные СМИ писали, что в одном из микрорайонов Симферополя из крана пошла вода с примесью нечистот, которые туда попали через ветхий водопровод в частном секторе, усеянном выгребными ямами. Сегодня Владимир Баженов пояснил, что там после инцидента дважды промыли систему с хлоркой.

Под конец курортного сезона начались ограничения подачи воды и на Южном берегу Крыма (ЮБК). Глава республики Сергей Аксенов заметил, что уже неделю нет воды на ряде улиц в поселке Партенит. Председатель правительства Крыма Юрий Гонацук сообщил, что ограничения по подаче воды вводятся в Алуште с 23 сентября. Там также рассматривают возможность подвоза воды на цистернах и установки баков для воды в разных районах города, как в Симферополе, отметил Гонацук.

Дефицит пресной воды в Крыму возник после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Запасы основных водохранилищ — Симферопольского, Партизанского, Аянского, Чернореченского — к концу августа–началу сентября 2020 года составляли от 12% до 38%. В ряде районов полуострова введен почасовой режим подачи воды: от 2 до 6 часов в сутки. В некоторых селах воду подают три раза в неделю.

При этом в селах колодцы уже высохли, а центральный водопровод, обещанный властями после присоединения полуострова к России, до сих пор не построен: у проектов проблемы с финансированием.