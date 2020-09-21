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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
Северный Крым остался без воды вслед за центральным. Пересохли скважины, снабжающие почти 30 поселений
Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»
Вслед за центральным Крымом без воды осталась северная часть полуострова. Об этом на совещании с главой республики Крым Сергеем Аксеновым сообщил глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Власти начинают вводить ограничения по подаче воды и на южном берегу Крыма. Из-за пересохших скважин воду в 29 сел Северного Крыма будут доставлять цистернами. Для это планируется перераспределить автоцистерны, а также закупить новые, сообщил гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов.
На совещании чиновники также обсудили, что в 39 поселениях Крыма, где с конца августа воду подают по графику (несколько часов в день), наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения.
В частности, во многих районах Симферополя из-за низкого давления жители не получают воду из водопровода даже положенные два часа в сутки. Например, в 45 многоэтажках вода не поднимается выше пятого этажа. Люди вынуждены ходить «с ведрами» и самостоятельно набирать воду из бака, который установили в каждом квартале Симферополя.
Также чиновники признали, что из-за введения графика в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки, которые не позволяют подавать воду вовремя. Кроме этого, поступает множество жалоб от жителей: водопроводная вода в Симферополе имеет желто-коричневый оттенок.
Ранее местные СМИ писали, что в одном из микрорайонов Симферополя из крана пошла вода с примесью нечистот, которые туда попали через ветхий водопровод в частном секторе, усеянном выгребными ямами. Сегодня Владимир Баженов пояснил, что там после инцидента дважды промыли систему с хлоркой.
Под конец курортного сезона начались ограничения подачи воды и на Южном берегу Крыма (ЮБК). Глава республики Сергей Аксенов заметил, что уже неделю нет воды на ряде улиц в поселке Партенит. Председатель правительства Крыма Юрий Гонацук сообщил, что ограничения по подаче воды вводятся в Алуште с 23 сентября. Там также рассматривают возможность подвоза воды на цистернах и установки баков для воды в разных районах города, как в Симферополе, отметил Гонацук.
Дефицит пресной воды в Крыму возник после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Запасы основных водохранилищ — Симферопольского, Партизанского, Аянского, Чернореченского — к концу августа–началу сентября 2020 года составляли от 12% до 38%. В ряде районов полуострова введен почасовой режим подачи воды: от 2 до 6 часов в сутки. В некоторых селах воду подают три раза в неделю.
При этом в селах колодцы уже высохли, а центральный водопровод, обещанный властями после присоединения полуострова к России, до сих пор не построен: у проектов проблемы с финансированием.