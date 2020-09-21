Суд в Норильске освободил из-под ареста директора и главного инженера ТЭЦ-3, которые проходят по делу о разливе топлива

Норильский городской суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову, которые проходят по делу о разливе топлива на теплоэлектростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

«Сегодня суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста», — сказал собеседник ТАСС и добавил, что фигуранты будут отпущены в ближайшие дни.

В июне суд арестовал до 31 июля директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера станции Алексея Степанова, заместителя главного инженера станции Юрия Кузнецова и начальника котлотурбинного цеха Вячеслава Старостина. В июле Кузнецову и Старостину мера пресечения была изменена на домашний арест.

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Сотрудников ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (дочка «Норникеля») задержали вскоре после аварии. Следствие считает, что фигуранты дела продолжили использовать резервуар для топлива, хотя тот еще с 2018 года требовал капитального ремонта. Против них возбудили дело о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов (ст. 246 УК).

Катастрофа с разливом нефтепродуктов под Норильском стала самой крупной после происшествия в Коми в 1994 году, когда из-за изношенности коммуникаций в почву и водоемы вылилось 94 тысячи тонн нефти.

Ущерб от разлива солярки под Норильском Росприроднадзор оценил почти в 148 миллиардов рублей. Требования о возмещении ущерба ведомство направило в «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию». После разгерметизации резервуара дизельное топливо попало в реку Амбарную, а по ней — в озеро Пясино, которое через одноименную реку соединяется с Карским морем.