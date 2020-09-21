Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели4 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
Свежий выпуск
№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего». Из-за нее Навальный не мог зарегистрировать свою партию
Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал политическую партию «Россия будущего». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.
«Россия будущего» была внесена министерством в список политических партий в конце мая 2019 года, когда Минюст обновлял список партий, имеющих право участвовать в выборах.
Сторонники Алексея Навального с лета 2012 года предприняли уже девять попыток зарегистрировать партию под разными названиями («Народный альянс», «Партия прогресса», «Россия будущего»). Минюст в регистрации отказывал. Дважды название партии перехватывали конкуренты, в остальных случаях отказ мотивировался различными претензиями к документам.
Последний раз Навальный предложил назвать партию «Россия будущего», но Минюст в мае прошлого года отказал в ее регистрации, сославшись на то, что партия с таким названием уже существует.
С трудностями при регистрации партии сталкивался также политик Дмитрий Гудков. С 2018 года он пытался перерегистрировать партию «Гражданская инициатива» в «Партию перемен», однако неоднократно получал отказ Минюста. Из-за этого Гудков вышел из «Гражданской инициативы» в марте 2020 года, заявив, что больше не будет бороться с Минюстом за юридическое существование партии.
Теги:гудков, партия перемен, навальный, ng
Остановку поездов на Шиесе не возобновили. Архангельский губернатор обещал вернуть ее с 21 сентября
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Вопреки обещаниям чиновников, поезда не делают остановку для высадки пассажиров на станции Шиес. Об этом сообщают активисты движения «Поморье не помойка».
Депутат областного заксобрания Алексей Кувакин написал в соцсетях, что в Едином информационно-сервисном центре РЖД на вопрос, на каком поезде он сможет добраться до Шиеса после 1 октября, ответили: «Поезда РЖД не делают остановки на данной станции». Сервисы продажи билетов, в то числе сайт РЖД, также не дают возможности забронировать билет до Шиеса. При этом перед губернаторскими выборами врио главы Поморья Александр Цыбульский заявил, что станцию откроют для пассажирских операций с 21 сентября.
Поезда перестали останавливаться на Шиесе 25 июня прошлого года. В это время там шли масштабные протесты против строительства свалки для московского мусора. 27 июня после попытки дёрнуть стоп-кран на Шиесе архангельский художник Андрей Христофоров был обвинен в нападении на полицейского и впоследствии покинул страну.
Протесты на Шиесе идут больше двух лет. Накануне выборов Цыбульский заявил, что проект закрыт. Однако строители и многочисленная охрана по-прежнему находятся на станции, заявляя, что рекультивации участка мешают экоактивисты.