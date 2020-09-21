Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего». Из-за нее Навальный не мог зарегистрировать свою партию

Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал политическую партию «Россия будущего». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

«Россия будущего» была внесена министерством в список политических партий в конце мая 2019 года, когда Минюст обновлял список партий, имеющих право участвовать в выборах.

Сторонники Алексея Навального с лета 2012 года предприняли уже девять попыток зарегистрировать партию под разными названиями («Народный альянс», «Партия прогресса», «Россия будущего»). Минюст в регистрации отказывал. Дважды название партии перехватывали конкуренты, в остальных случаях отказ мотивировался различными претензиями к документам.

Последний раз Навальный предложил назвать партию «Россия будущего», но Минюст в мае прошлого года отказал в ее регистрации, сославшись на то, что партия с таким названием уже существует.

С трудностями при регистрации партии сталкивался также политик Дмитрий Гудков. С 2018 года он пытался перерегистрировать партию «Гражданская инициатива» в «Партию перемен», однако неоднократно получал отказ Минюста. Из-за этого Гудков вышел из «Гражданской инициативы» в марте 2020 года, заявив, что больше не будет бороться с Минюстом за юридическое существование партии.