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№ 103 от 21 сентября 2020

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Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего». Из-за нее Навальный не мог зарегистрировать свою партию

Политика3

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Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал политическую партию «Россия будущего». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

«Россия будущего» была внесена министерством в список политических партий в конце мая 2019 года, когда Минюст обновлял список партий, имеющих право участвовать в выборах.

Сторонники Алексея Навального с лета 2012 года предприняли уже девять попыток зарегистрировать партию под разными названиями («Народный альянс», «Партия прогресса», «Россия будущего»). Минюст в регистрации отказывал. Дважды название партии перехватывали конкуренты, в остальных случаях отказ мотивировался различными претензиями к документам.

Последний раз Навальный предложил назвать партию «Россия будущего», но Минюст в мае прошлого года отказал в ее регистрации, сославшись на то, что партия с таким названием уже существует.

С трудностями при регистрации партии сталкивался также политик Дмитрий Гудков. С 2018 года он пытался перерегистрировать партию «Гражданская инициатива» в «Партию перемен», однако неоднократно получал отказ Минюста. Из-за этого Гудков вышел из «Гражданской инициативы» в марте 2020 года, заявив, что больше не будет бороться с Минюстом за юридическое существование партии.

Теги:
гудков, партия перемен, навальный, ng

Остановку поездов на Шиесе не возобновили. Архангельский губернатор обещал вернуть ее с 21 сентября

Общество131

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Вопреки обещаниям чиновников, поезда не делают остановку для высадки пассажиров на станции Шиес. Об этом сообщают активисты движения «Поморье не помойка».

Депутат областного заксобрания Алексей Кувакин написал в соцсетях, что в Едином информационно-сервисном центре РЖД на вопрос, на каком поезде он сможет добраться до Шиеса после 1 октября, ответили: «Поезда РЖД не делают остановки на данной станции». Сервисы продажи билетов, в то числе сайт РЖД, также не дают возможности забронировать билет до Шиеса. При этом перед губернаторскими выборами врио главы Поморья Александр Цыбульский заявил, что станцию откроют для пассажирских операций с 21 сентября.

Поезда перестали останавливаться на Шиесе 25 июня прошлого года. В это время там шли масштабные протесты против строительства свалки для московского мусора. 27 июня после попытки дёрнуть стоп-кран на Шиесе архангельский художник Андрей Христофоров был обвинен в нападении на полицейского и впоследствии покинул страну.

Протесты на Шиесе идут больше двух лет. Накануне выборов Цыбульский заявил, что проект закрыт. Однако строители и многочисленная охрана по-прежнему находятся на станции, заявляя, что рекультивации участка мешают экоактивисты.

Теги:
ng, архангельск, шиес
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