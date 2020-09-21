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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
Остановку поездов на Шиесе не возобновили. Архангельский губернатор обещал вернуть ее с 21 сентября
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Вопреки обещаниям чиновников, поезда не делают остановку для высадки пассажиров на станции Шиес. Об этом сообщают активисты движения «Поморье не помойка».
Депутат областного заксобрания Алексей Кувакин написал в соцсетях, что в Едином информационно-сервисном центре РЖД на вопрос, на каком поезде он сможет добраться до Шиеса после 1 октября, ответили: «Поезда РЖД не делают остановки на данной станции». Сервисы продажи билетов, в то числе сайт РЖД, также не дают возможности забронировать билет до Шиеса. При этом перед губернаторскими выборами врио главы Поморья Александр Цыбульский заявил, что станцию откроют для пассажирских операций с 21 сентября.
Поезда перестали останавливаться на Шиесе 25 июня прошлого года. В это время там шли масштабные протесты против строительства свалки для московского мусора. 27 июня после попытки дёрнуть стоп-кран на Шиесе архангельский художник Андрей Христофоров был обвинен в нападении на полицейского и впоследствии покинул страну.
Протесты на Шиесе идут больше двух лет. Накануне выборов Цыбульский заявил, что проект закрыт. Однако строители и многочисленная охрана по-прежнему находятся на станции, заявляя, что рекультивации участка мешают экоактивисты.