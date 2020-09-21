Акции Commerzbank и Deutsche Bank рухнули после расследования ICIJ о подозрительных сделках с участием лиц из России

Акции двух крупнейших банков Германии — Deutsche Bank и Commerzbank — упали на 7,21% и 5,24% соответственно днем в понедельник после выхода международного расследования #FinCENFiles, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.

Накануне вечером международная расследовательская группа опубликовала секретные данные бюро Минфина США FinCEN. Основываясь на списках минфина, журналисты отводят Deutsche Bank центральную роль в схеме по отмыванию денег террористических, преступных группировок и находящихся под действием международных санкций россиян. Через немецкий банк прошли 1,09 трлн евро подозрительных транзакций, всего же объем таких операций, по данным FinCEN, составил 1,68 трлн евро.

В американских отчетах обнаружились подозрительные транзакции на сумму $11 млрд, переведенные в период 2003-2017 гг через Deutsche Bank на счета российского бизнесмена Олега Дерипаски (внесен в санкционный список США в 2018 году). При этом сама финансовая организация сообщала американским регуляторам о сомнительных сделках Дерипаски еще в 2016 году.

По данным расследователей, все действия по отмыванию денег осуществлялись через московский филиал Deutsche Bank. Фирму, проводившую эти операции связывают с двоюродным братом Владимира Путина Игорем.

В Deutsche Bank заявили, что «сделали необходимые выводы» после публикаций. Власти США уже штрафовали банк на общую сумму более 600 млн евро в период 2017-2019 гг из-за участия в коррупционных скандалах с участием российских олигархов.

В 2010-2016 гг подозрительные операции на сумму 2 млрд евро также могли пройти через Commerzbank. В организации заверили, что с 2015 года ведут работу над модернизацией систем контроля. Банк вложил в кризисный менеджмент более 800 млн евро после обнаружения сомнительных сделок в своих системах.

FinCEN — бюро Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма. В FinCEN стекаются данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организациях, имеющих корреспондентские счета в банках США.

В 2017 году отчеты FinCEN оказались в распоряжении BuzzFeed News (источник утечки не раскрывается) и стали основной для проекта #FinCENFiles, который организовал консорциум ICIJ. Над #FinCENFiles работали более 400 журналистов из 88 стран. Российским партнером проекта стали «Важные истории».