Суд в Москве второй раз заочно арестовал россиянку, которая смогла три раза проголосовать в Израиле по поправкам в Конституцию

Черемушкинский суд Москвы второй раз заочно арестовал на два месяца россиянку Юлию Ильинскую, обвиняемую в незаконном получении бюллетеня (ч. 2 ст. 142.2 УК) из-за того, что она смогла трижды проголосовать по поправкам в Конституцию, находясь в Израиле, сообщают «МБХ медиа».

27 августа суд также заочно арестовал Ильински, однако это решение было отменено Мосгорсудом 17 сентября.

Ильински 28 июля рассказала, что на голосовании по поправкам смогла проголосовать три раза: в посольстве России в Тель-Авиве, в генеральном консульстве России в Хайфе и через интернет, и добавила, что ее несовершеннолетняя дочь также смогла проголосовать в Хайфе, так как у нее не проверили возраст. «Ни там, ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронное голосование и никак это не проверяют», — рассказывала она.

Она написала об этом в своем фейсбуке, и эта информация моментально разлетелась по СМИ. Ей начали поступать звонки из консульства. Ильински утверждала, что на нее давили и «угрожали какими-то санкциями».

30 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования (часть 2 статьи 142.2 УК).

О неоднократном голосовании в Великобритании также

сообщил живущий в Лондоне москвич. Журналист «Дождя» Павел Лобков выяснил, что проголосовать в Москве можно дважды — через интернет и на участке. О недочетах также сообщал и эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг, которому вопреки правилам выдали избирательный бюллетень на участке, хотя до этого он зарегистрировался для участия в онлайн-голосовании.