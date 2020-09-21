Центр «Досье»: спецслужбы России и Аргентины могли вступить в сговор по «кокаиновому делу»

Cпецслужбы и правоохранительные органы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы снизить политическую значимость «кокаинового дела» и избежать полного изучения всех деталей, а также скрыть возможную причастность высокопоставленных российских и аргентинских чиновников к контрабанде наркотиков. Это следует из доклада Центра «Досье», который был подготовлен на основании материалов уголовного дела.

В исследовании отмечается нежелание следователей искать поставщиков и получателей партии кокаина, а также исследовать причастность к делу сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел России.

В конце февраля 2018 года министр внутренних дел Аргентины Патрисия Буллрич опубликовала в своем твиттере видеозаписи изъятия почти 400 килограммов кокаина из российского посольства в Буэнос-Айресе. Чемоданы с наркотиками нашли в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Два года спустя общественности известны лишь некоторые подробности дела, а следствие обеих стран так и не смогло найти ни заказчиков, ни производителей крупной партии наркотиков, утверждает Центр «Досье».

По делу проходят трое сотрудников дипмиссии Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Еще два россиянина проходят фигурантами дела в Аргентине (в России их не подозревают). Речь идет о полицейском Иване Близнюке, охранявшим посольство, и его друге механике Александре Чикало. Их обвиняют в том, что они координировали отправку наркотиков в Москву.

Однако они вину не признают и заявляют, что первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев, проходящий по делу свидетелем, оклеветал их, чтобы отвести ответственность «от себя и других преступников и наркодипломатов».

В июле 2018 года в Россию из Германии экстрадировали еще одного из фигурантов дела Андрея Ковальчука. Его обвиняют в организации контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине. Бывший военнослужащий внутренних войск МВД России Михаил Казанцев в своих показаниях заявлял, что «со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ».

Ковальчук не признал свою вину и назвал себя жертвой провокации, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы.

Сейчас четверо фигурантов российского дела — Андрей Ковальчук, Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — находятся в московских СИЗО. Слушания по их делу проходят в закрытом режиме. Александр Чикало и Иван Близнюк сидят в тюрьме Маркос-Пас в Аргентине.

Центр «Досье» утверждает, что организаторы поставки до сих пор не установлены, а официальное российское расследование не смогло ответить на вопрос, кто такой Ковальчук на самом деле — силовик, наркоторговец со связями в силовых структурах или авантюрист, годами строивший себе репутацию в системе МИДа.

Из материалов дела следует, что до обнаружения кокаина Ковальчук не раз обращался к сотрудникам посольства с просьбой о помощи в отправке чемоданов из Аргентины в Россию по дипломатическим каналам. Также до сих пор неизвестно, как у Ковальчука оказалась такая крупная партия наркотиков.

Центр «Досье» заявляет, что посольство России в Аргентине не менее пяти лет могло быть центром деятельности преступного сообщества, занимавшегося контрабандой как минимум алкоголя и сигар по дипломатическим каналам.

Из материалов аргентинского уголовного дела следует, что ФСБ начала расследование по делу еще в октябре 2016 года, то есть за месяц до обнаружения кокаина в посольстве. Источник Центра «Досье» в международной службе по борьбе с наркотрафиком считает, что аргентинская сторона могла знать о хранящихся в российском посольстве наркотиках еще до их официального обнаружения.

Кроме того, неизвестен и точный вес обнаруженной партии кокаина: в уголовных делах он варьируется в диапазоне от 357 до 389 килограммов. Центр «Досье» указывает и на другие ошибки следствия, например, ни один из подсудимых в России не был допрошен в Аргентине, равно как и обвиняемые по делу в Аргентине Иван Близнюк и Александр Чикало не давали показаний в российском деле.

Центр «Досье» пришел к выводу, расследования российских и аргентинских правоохранительных органов являются «по меньшей мере неполными».