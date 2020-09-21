ЕСПЧ впервые потребовал от России показать методику оценки рисков для пострадавших от домашнего насилия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые направил России вопросы о существовании и действии методики оценки рисков для жертв домашнего насилия в стране. Об этом сообщили «Новой газете» в «Зоне права».

Вопросы ЕСПЧ направил по делу жительницы Чебоксар Анны Овчинниковой, которую в сентябре 2018 года задушил муж Александр Ануфриев. Помимо методики профилактики насилия, суд спрашивает и о том, приняли ли российские власти все возможные меры после сообщений женщины об угрозах убийством.

«Зона права» отмечает, что Овчинникова обращалась в полицию, но, как рассказывал «Коммерсант» там сначала дело возбуждать отказались. Постановление об отказе в возбуждении дела отменили только после смерти женщины. Ее муж получил 14 лет 10 месяцев лишения свободы, однако по статье об угрозе убийством (ст. 119 УК) его оправдали.

«Во многих странах используются специальные протоколы, которые помогают оценить уровень опасности для женщин и детей в семье и установить запрет определенных действий для агрессора. Ничего подобного в России нет, хотя такой механизм был бы полезен и для сотрудников полиции, которых теперь чаще стали привлекать к уголовной ответственности за халатность», — отметила адвокат Валентина Фролова, которая представляет интересы Овчинникова в ЕСПЧ.

Ранее правозащитники попросили омбудсмена Татьяну Москалькову и депутата Госдумы Оксану Пушкину, одного из авторов законопроекта о профилактике домашнего насилия, посодействовать в обеспечении жертв домашнего насилия госзащитой. Фролова отмечала, что вторая возможная мера для защиты потерпевшей — запрет определенных действий для обидчика, но она возможна только по решению суда в рамках уголовного дела.