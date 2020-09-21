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№ 103 от 21 сентября 2020

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Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с экс-губернатора 1,5 миллиарда рублей

Общество120

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Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный «в результате убийства их родственников». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Мосгорсуда Марину Ларкину.

«Родственники Олега Булатова и Александра Смольского, признанные потерпевшими по уголовному делу об их убийстве, заявили иск о взыскании с Фургала 1,5 миллиарда рублей в виде компенсации морального ущерба. Они признаны гражданскими истцами в рамках уголовного дела», — заявила судья.

В июле Фургалу предъявили обвинение в организации убийств предпринимателей в середине 2000-ых. Экс-губернатор сейчас находится в СИЗО «Лефортово». 2 сентября ему предъявили ключевое обвинение — в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Это стало возможным после того, как суд первой инстанции разрешил возобновить расследование по делу политика от 2004 года.

Защита считает обвинение необоснованным, а сам Фургал назвал свое дело политически мотивированным, рассказав о давлении, которое на него оказывает следствие.

После ареста Фургала жители Хабаровского края стали выходить на массовые протесты, которые продолжаются уже более двух месяцев по всему региону. Участники акций требуют в том числе судить бывшего чиновника в Хабаровске, открытых слушаний и смещения Михаила Дегтярева с позиции врио губернатора.

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Теги:
хабаровск, хабаровский край, сизо, ng, фургал
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