Верховный суд отказался рассматривать иск кампании «НЕТ!» об отмене итогов голосования по поправкам в Конституцию

Представители кампании «НЕТ!» (проект «Открытой России» и ряда политиков, которые призывали к голосованию против поправок к Конституции) получили определение об отказе Верховного суда рассмотреть иск об отмене итогов голосования по поправкам. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Верховный суд посчитал, что положение о порядке голосования прекратило свое действие, и поэтому не может быть обжаловано. Помимо этого, суд сослался на то, что он не может проверять сам закон о порядке голосования по поправкам в Конституцию, так как это полномочия Конституционного суда.

Представители кампании «НЕТ», в свою очередь, заявили, что действие постановлений ЦИК никто не прекращал и формально положение остается действующими. Кроме того, они отметили, что просили проверить соответствие закона постановлению ЦИК, и это как раз входит в компетенцию Верховного суда.

Отказ суда будет обжалован, так как представители кампании «НЕТ» считают его незаконным и необоснованным.

Помимо этого, в кампании сообщили, что этот отказ «служит очередным доказательством того, что [предидент России — ред.] Владимир Путин захватил власть незаконно»: «Кампания "НЕТ!" продолжает считать единственной реальной причиной, по которой Путин решил изменить Конституцию, его желание навечно узурпировать власть. Голосование прошло с вопиющими фальсификациями и его результаты абсолютно нелегитимны», — заявили там.

Напомним, представители кампании «НЕТ!» 3 сентября подали иск в Верховный суд. Заявители хотели добиться признания недействительным постановления ЦИК России о порядке прошедшего в июле голосования по Конституции.

Читайте также Избраться за три дня. Процедуру голосования на сентябрьских выборах обжаловали в Верховном суде

Иск передали представители кампании — координатор Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина, муниципальный депутат и спецкор «Новой» Илья Азар, а таже Марина Литвинович, Андрей Морев, Сергей Давидис и другие.

4 сентября Андрея Пивоварова отправили в спецприемник за сбор подписей против поправок к Конституции. Претензии касались поста Пивоварова в фейсбуке о сборе подписей 15 июля на Пушкинской площади в Москве. 18 сентября суд арестовал Пивоварова еще на 10 суток. Сам Пивоваров не согласился с тем, что он совершил какое-то правонарушение.

Напомним, Комитет «НЕТ!» выступал против поправок в Конституцию, голосование по которым проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.