«Ведомости»: операторам позволят строить 5G только на отечественном оборудовании. Это может помешать строительству сетей в России

Операторы смогут строить сотовые сети 5G в миллиметровом диапазоне (24,25–24,5 ГГц) только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с проектом решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

По словам одного из собеседников издания, заседание ГКРЧ, на котором будет обсуждаться это решение, может состояться в середине октября.

Формулировка решения ГКРЧ, как сказал изданию один из источников, делает применение российского оборудования безальтернативным, при этом необходимого оборудования в России просто нет. Таким образом, новые правила могут помешать строительству сетей 5G в России.

В апреле 2019 Максим Акимов (тогда — вице-премьер, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика») рассказывал, что на создание сетей 5G потратят около 650 млрд рублей. «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги или значительная их часть были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования», — заявил он.

О необходимости начать использовать 5G в течение ближайших пяти лет в 2019 году говорил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Напомним, по сравнению с 4G, который сегодня поддерживает большинство смартфонов, 5G обеспечивает более высокую скорость интернета и меньший расход энергии батарей. Однако внедрение новых технологий вызвало волну критики у сторонников конспирологических теорий. Например, в Англии этой весной вандалы испортили или сожгли около двух десятков антенн сотовой связи. Они мотивировали это тем, что 5G якобы подавляет иммунную систему и распространяет коронавирус. Такой же инцидент произошел в начале мая в одном из сел Северной Осетии.