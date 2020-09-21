Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Протесты в Беларуси, день 44. Тихановская встретится с главами МИД ЕС

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 103 от 21 сентября 2020

Читать номер

Фигурант «дела АБТО» Иван Асташин вышел на свободу из красноярской колонии

Общество10

10
 

Иван Асташин, осужденный по делу об «Автономной боевой террористической организации» (АБТО, признана террористической и запрещена в России), вышел на свободу. Об этом сообщил в фейсбуке фигурант «болотного дела» Владимир Акименков со ссылкой на мать Асташина Ольгу.

«ОВД-Инфо» отмечает, что он отбывал наказание в красноярской ИК-17. Асташина в 2012 году приговорили к 13 годам колонии строгого режима, позже Верховный суд сократил срок до 9 лет и 9 месяцев. Впоследствии ему назначили восемь лет административного надзора, посоле освобождения он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД и находиться дома с 22:00 до 6:00. 

Помимо Асташина по делу АБТО проходили еще девять человек. Их признали виновными в терроризме (ст. 205 УК), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК), изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223 УК), умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК), экстремизме и призывах к нему (ст. 282 и 280 УК). 

В приговоре утверждалось, что Асташин в 2009 году создал преступную группировку, назвав ее АБТО. Первое нападение, по версии следствия, было совершено в декабре 2009 года на отдел ФСБ по Юго-Западному округу Москвы, после чего было еще семь. Осужденные и сторона защиты называли приговор незаконным. 

Теги:
заключенные, уголовное дело, красноярск, em

В России за сутки снова выявили больше шести тысяч новых случаев COVID-19

Общество513

513
 

В России за последние сутки выявили 6 196 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 1 109 595. 

Суточный прирост более шести тысяч новых случаев COVID-19 фиксируется в России с 19 сентября. В Москве прирост заболевших за последние сутки стал рекордным с 23 июня, в столице зафиксировали 915 новых случаев коронавируса. В Петербурге выявили еще 209 случаев, в Подмосковье — 193, в Ростовской и Нижегородской областях — 177 и 162 соответственно. 

Умер по России от коронавируса за сутки 71 человек, в том числе 12 — в Москве. Общее число умерших по стране за все время пандемии достигло 19 489 человек. Выздоровели 911 973 пациента, из них 2 616 — за последние сутки. 

Коэффициент распространения COVID-19 по России остался на вчерашнем уровне — 1,08. При этом в столице он вырос до 1,17. Показатели и по стране, и по столице являются самыми высокими с 8 мая, отмечает ТАСС. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
коронавирус, россия, em
Больше интересного в вашей ленте
Lada Alta: конкурента Skoda Kodiaq и Toyota RAV4 показали на рендере
Вы будете видеть меньше такого
ДНК-тест не нужен! Звездные дочки, которые выросли точными копиями отцов
Вы будете видеть меньше такого
Как правильно заточить сверла – 3 легких способа
Вы будете видеть меньше такого
Как подготовить грядку под озимый чеснок осенью – 3 полезных совета
Вы будете видеть меньше такого
Почему стоит вернуться к кнопочным телефонам в 2020 году
Вы будете видеть меньше такого
Квартира в наследство: мой "чемодан без ручки"
Вы будете видеть меньше такого
20 Модных тенденций осень-зима 2020-2021
Вы будете видеть меньше такого
Как Армения упоминается в Библии?
Вы будете видеть меньше такого
Взрыв вкуса- салат "Птичьи язычки"
Вы будете видеть меньше такого
Наведался в "Светофор". Показываю, что увидел нового. Обзор полок магазина за 21 сентября.
Вы будете видеть меньше такого
Мы думали глухомань, а, оказалось, уральская Швейцария: зачем в небольшую деревушку массово едут немцы
Вы будете видеть меньше такого
«Он не человек, он - бог». Что говорят в США о русском вратаре Худобине после 1-го матча финала Кубка Стэнли
Вы будете видеть меньше такого
Как разворачиваются события 19 сентября в Минске
Вы будете видеть меньше такого
20 самых ожидаемых фантастических фильмов 2020-2021 годов. Календарь релизов
Вы будете видеть меньше такого
Тест про СССР: Напрягите память и ответьте на 15 каверзных ностальгических вопросов о Союзе
Вы будете видеть меньше такого
Как сложилась судьба самого знаменитого мальчика-актера начала 80х Феди Стукова
Вы будете видеть меньше такого
Когда сломается вазовский вариатор?
Вы будете видеть меньше такого
ВАЗ-2723 – грузовой внедорожник, которому помешали американские партнеры из GM
Вы будете видеть меньше такого
Тогда и сейчас: в соцсетях делятся фотографиями, которые были сделаны десятки лет назад, и сравнивают их с…
Вы будете видеть меньше такого
5 простых и 5 крутых упражнений для осиной талии
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera