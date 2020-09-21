Фигурант «дела АБТО» Иван Асташин вышел на свободу из красноярской колонии

Иван Асташин, осужденный по делу об «Автономной боевой террористической организации» (АБТО, признана террористической и запрещена в России), вышел на свободу. Об этом сообщил в фейсбуке фигурант «болотного дела» Владимир Акименков со ссылкой на мать Асташина Ольгу.

«ОВД-Инфо» отмечает, что он отбывал наказание в красноярской ИК-17. Асташина в 2012 году приговорили к 13 годам колонии строгого режима, позже Верховный суд сократил срок до 9 лет и 9 месяцев. Впоследствии ему назначили восемь лет административного надзора, посоле освобождения он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД и находиться дома с 22:00 до 6:00.

Помимо Асташина по делу АБТО проходили еще девять человек. Их признали виновными в терроризме (ст. 205 УК), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК), изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223 УК), умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК), экстремизме и призывах к нему (ст. 282 и 280 УК).

В приговоре утверждалось, что Асташин в 2009 году создал преступную группировку, назвав ее АБТО. Первое нападение, по версии следствия, было совершено в декабре 2009 года на отдел ФСБ по Юго-Западному округу Москвы, после чего было еще семь. Осужденные и сторона защиты называли приговор незаконным.