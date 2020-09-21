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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
Фигурант «дела АБТО» Иван Асташин вышел на свободу из красноярской колонии
Иван Асташин, осужденный по делу об «Автономной боевой террористической организации» (АБТО, признана террористической и запрещена в России), вышел на свободу. Об этом сообщил в фейсбуке фигурант «болотного дела» Владимир Акименков со ссылкой на мать Асташина Ольгу.
«ОВД-Инфо» отмечает, что он отбывал наказание в красноярской ИК-17. Асташина в 2012 году приговорили к 13 годам колонии строгого режима, позже Верховный суд сократил срок до 9 лет и 9 месяцев. Впоследствии ему назначили восемь лет административного надзора, посоле освобождения он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД и находиться дома с 22:00 до 6:00.
Помимо Асташина по делу АБТО проходили еще девять человек. Их признали виновными в терроризме (ст. 205 УК), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК), изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223 УК), умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК), экстремизме и призывах к нему (ст. 282 и 280 УК).
В приговоре утверждалось, что Асташин в 2009 году создал преступную группировку, назвав ее АБТО. Первое нападение, по версии следствия, было совершено в декабре 2009 года на отдел ФСБ по Юго-Западному округу Москвы, после чего было еще семь. Осужденные и сторона защиты называли приговор незаконным.
Теги:заключенные, уголовное дело, красноярск, em
В России за сутки снова выявили больше шести тысяч новых случаев COVID-19
В России за последние сутки выявили 6 196 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 1 109 595.
Суточный прирост более шести тысяч новых случаев COVID-19 фиксируется в России с 19 сентября. В Москве прирост заболевших за последние сутки стал рекордным с 23 июня, в столице зафиксировали 915 новых случаев коронавируса. В Петербурге выявили еще 209 случаев, в Подмосковье — 193, в Ростовской и Нижегородской областях — 177 и 162 соответственно.
Умер по России от коронавируса за сутки 71 человек, в том числе 12 — в Москве. Общее число умерших по стране за все время пандемии достигло 19 489 человек. Выздоровели 911 973 пациента, из них 2 616 — за последние сутки.
Коэффициент распространения COVID-19 по России остался на вчерашнем уровне — 1,08. При этом в столице он вырос до 1,17. Показатели и по стране, и по столице являются самыми высокими с 8 мая, отмечает ТАСС.
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