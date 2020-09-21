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Протесты в Беларуси, день 43: на акциях 20 сентября задержаны более 100 человек

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№ 103 от 21 сентября 2020

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В России за сутки снова выявили больше шести тысяч новых случаев COVID-19

Общество151

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В России за последние сутки выявили 6 196 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 1 109 595. 

Суточный прирост более шести тысяч новых случаев COVID-19 фиксируется в России с 19 сентября. В Москве прирост заболевших за последние сутки стал рекордным с 23 июня, в столице зафиксировали 915 новых случаев коронавируса. В Петербурге выявили еще 209 случаев, в Подмосковье — 193, в Ростовской и Нижегородской областях — 177 и 162 соответственно. 

Умер по России от коронавируса за сутки 71 человек, в том числе 12 — в Москве. Общее число умерших по стране за все время пандемии достигло 19 489 человек. Выздоровели 911 973 пациента, из них 2 616 — за последние сутки. 

Коэффициент распространения COVID-19 по России остался на вчерашнем уровне — 1,08. При этом в столице он вырос до 1,17. Показатели и по стране, и по столице являются самыми высокими с 8 мая, отмечает ТАСС. 

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Теги:
коронавирус, россия, em

Министерство цифрового развития третий раз подряд не провело учения по изоляции Рунета

Общество303

303
 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не провело учения по изоляции российского сегмента интернета, которые должны были пройти 20 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. 

«В данный момент идет активная доработка федпроекта "Информационная безопасность" и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях», — объяснили в министерстве. 

Согласно его приказу, учения должны проводится четыре раза в год в конце каждого квартала. Однако назначенные на 20 марта и 20 июня учения тоже не состоялись. В июле Счетная палата заявила, что Роскомнадзор отстает от графика исполнения закона о «суверенном Рунете». 

Напомним, большая часть его положений вступила в силу в ноябре прошлого года. Предполагается, что закон при «угрозах целостности, устойчивости и безопасности» позволит перейти в режим централизованного управления сетью. Источники «Коммерсанта» говорили, что на установку оборудования по всей стране потребуется примерно год и что фактически закон будет действовать не на территории всей страны. 

Теги:
рунет, россия, учения, суверенный интернет, em
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