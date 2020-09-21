В России за сутки снова выявили больше шести тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 6 196 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Общее число заболевших по стране за время пандемии достигло 1 109 595.

Суточный прирост более шести тысяч новых случаев COVID-19 фиксируется в России с 19 сентября. В Москве прирост заболевших за последние сутки стал рекордным с 23 июня, в столице зафиксировали 915 новых случаев коронавируса. В Петербурге выявили еще 209 случаев, в Подмосковье — 193, в Ростовской и Нижегородской областях — 177 и 162 соответственно.

Умер по России от коронавируса за сутки 71 человек, в том числе 12 — в Москве. Общее число умерших по стране за все время пандемии достигло 19 489 человек. Выздоровели 911 973 пациента, из них 2 616 — за последние сутки.

Коэффициент распространения COVID-19 по России остался на вчерашнем уровне — 1,08. При этом в столице он вырос до 1,17. Показатели и по стране, и по столице являются самыми высокими с 8 мая, отмечает ТАСС.