Министерство цифрового развития третий раз подряд не провело учения по изоляции Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не провело учения по изоляции российского сегмента интернета, которые должны были пройти 20 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В данный момент идет активная доработка федпроекта "Информационная безопасность" и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях», — объяснили в министерстве.

Согласно его приказу, учения должны проводится четыре раза в год в конце каждого квартала. Однако назначенные на 20 марта и 20 июня учения тоже не состоялись. В июле Счетная палата заявила, что Роскомнадзор отстает от графика исполнения закона о «суверенном Рунете».

Напомним, большая часть его положений вступила в силу в ноябре прошлого года. Предполагается, что закон при «угрозах целостности, устойчивости и безопасности» позволит перейти в режим централизованного управления сетью. Источники «Коммерсанта» говорили, что на установку оборудования по всей стране потребуется примерно год и что фактически закон будет действовать не на территории всей страны.