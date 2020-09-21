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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
Министерство цифрового развития третий раз подряд не провело учения по изоляции Рунета
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не провело учения по изоляции российского сегмента интернета, которые должны были пройти 20 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«В данный момент идет активная доработка федпроекта "Информационная безопасность" и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях», — объяснили в министерстве.
Согласно его приказу, учения должны проводится четыре раза в год в конце каждого квартала. Однако назначенные на 20 марта и 20 июня учения тоже не состоялись. В июле Счетная палата заявила, что Роскомнадзор отстает от графика исполнения закона о «суверенном Рунете».
Напомним, большая часть его положений вступила в силу в ноябре прошлого года. Предполагается, что закон при «угрозах целостности, устойчивости и безопасности» позволит перейти в режим централизованного управления сетью. Источники «Коммерсанта» говорили, что на установку оборудования по всей стране потребуется примерно год и что фактически закон будет действовать не на территории всей страны.
Теги:рунет, россия, учения, суверенный интернет, em
В Красноярском крае возбудили дело после нападения на лагерь активистов
В Красноярском крае полиция возбудила дело после нападения на лагерь «Крест Каппеля 2020», в котором отдыхали активисты «Гражданского общества», Либертарианской партии и «Весны». Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Дело возбуждено по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
На лагерь активистов напали неизвестные в балаклавах вечером 18 сентября. Они избили отдыхающих, сожгли их паспорта и гитары. У одной из пострадавших Дарьи Чужаковой после нападения диагностировали сотрясение мозга.