В Красноярском крае возбудили дело после нападения на лагерь активистов

В Красноярском крае полиция возбудила дело после нападения на лагерь «Крест Каппеля 2020», в котором отдыхали активисты «Гражданского общества», Либертарианской партии и «Весны». Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Дело возбуждено по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

На лагерь активистов напали неизвестные в балаклавах вечером 18 сентября. Они избили отдыхающих, сожгли их паспорта и гитары. У одной из пострадавших Дарьи Чужаковой после нападения диагностировали сотрясение мозга.