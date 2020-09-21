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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
В Красноярском крае возбудили дело после нападения на лагерь активистов
В Красноярском крае полиция возбудила дело после нападения на лагерь «Крест Каппеля 2020», в котором отдыхали активисты «Гражданского общества», Либертарианской партии и «Весны». Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Дело возбуждено по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
На лагерь активистов напали неизвестные в балаклавах вечером 18 сентября. Они избили отдыхающих, сожгли их паспорта и гитары. У одной из пострадавших Дарьи Чужаковой после нападения диагностировали сотрясение мозга.
Теги:активисты, красноярский край, уголовное дело, em
«Наследники» получили «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». Больше всего статуэток — у «Хранителей»
«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал, сообщается на ее сайте. «Хранители» победили в максимальном числе номинаций — 11.
Джереми Стронг, сыгравший в «Наследниках», получил награду как лучший драматический актер, лучшей актрисой признали 24-летнюю Зендаю за роль в «Эйфории». Она стала самой молодой обладательницей награды в этой номинации.
Лучшим комедийным сериалом стал «Шиттс Крик». Юджин Леви и Кэтрин ОʼХара, сыгравшие в нем, получили «Эмми» как лучшие комедийные актер и актриса.
«Хранители» признаны лучшим мини-сериалом. Сыгравшая в сериале Реджина Кинг завоевала награду за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме, а лучшим актером стал Марк Руффало за роль в «Я знаю, что это правда».
Церемония награждения прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Ее вел телеведущий и комик Джимми Киммел.