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Протесты в Беларуси, день 43: на акциях 20 сентября задержаны более 100 человек

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№ 103 от 21 сентября 2020

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В Красноярском крае возбудили дело после нападения на лагерь активистов

Общество5

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В Красноярском крае полиция возбудила дело после нападения на лагерь «Крест Каппеля 2020», в котором отдыхали активисты «Гражданского общества», Либертарианской партии и «Весны». Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Дело возбуждено по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

На лагерь активистов напали неизвестные в балаклавах вечером 18 сентября. Они избили отдыхающих, сожгли их паспорта и гитары. У одной из пострадавших Дарьи Чужаковой после нападения диагностировали сотрясение мозга. 

Теги:
активисты, красноярский край, уголовное дело, em

«Наследники» получили «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». Больше всего статуэток — у «Хранителей»

Культура334

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«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал, сообщается на ее сайте. «Хранители» победили в максимальном числе номинаций — 11.

Джереми Стронг, сыгравший в «Наследниках», получил награду как лучший драматический актер, лучшей актрисой признали 24-летнюю Зендаю за роль в «Эйфории». Она стала самой молодой обладательницей награды в этой номинации.

Лучшим комедийным сериалом стал «Шиттс Крик». Юджин Леви и Кэтрин ОʼХара, сыгравшие в нем, получили «Эмми» как лучшие комедийные актер и актриса.

«Хранители» признаны лучшим мини-сериалом. Сыгравшая в сериале Реджина Кинг завоевала награду за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме, а лучшим актером стал Марк Руффало за роль в «Я знаю, что это правда».

Церемония награждения прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Ее вел телеведущий и комик Джимми Киммел.

Теги:
сериалы, эмми, em
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