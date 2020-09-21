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№ 103 от 21 сентября 2020

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«Наследники» получили «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». Больше всего статуэток — у «Хранителей»

Культура4

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«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал, сообщается на ее сайте. «Хранители» победили в максимальном числе номинаций — 11.

Джереми Стронг, сыгравший в «Наследниках», получил награду как лучший драматический актер, лучшей актрисой признали 24-летнюю Зендаю за роль в «Эйфории». Она стала самой молодой обладательницей награды в этой номинации.

Лучшим комедийным сериалом стал «Шиттс Крик». Юджин Леви и Кэтрин ОʼХара, сыгравшие в нем, получили «Эмми» как лучшие комедийные актер и актриса.

«Хранители» признаны лучшим мини-сериалом. Сыгравшая в сериале Реджина Кинг завоевала награду за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме, а лучшим актером стал Марк Руффало за роль в «Я знаю, что это правда».

Церемония награждения прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Ее вел телеведущий и комик Джимми Киммел.

Теги:
сериалы, эмми, em
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