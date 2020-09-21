СМИ: на границе США и Канады задержали подозреваемую в отправке Трампу посылки с рицином

При попытке пересечь границу США и Канады задержали женщину, которую подозревают в отправке американскому лидеру Дональду Трампу посылки с ядом рицином. Об этом сообщил CNN представитель правоохранительных органов США, имя которого не называется.

Женщина попыталась пересечь границу в штате Нью-Йорк, при себе у нее было оружие, уточнил он. New York Times пишет, что задержанная — гражданка Канады. Планируется, что ей предъявит обвинение прокуратура США.

Высокопоставленный сотрудник разведки сообщил NYT, что женщину задерживали в прошлом году за хранение нелицензионного оружия, сопротивление при аресте и поддельные водительские права. По словам источника издания, тогда власти обнаружили, что ее виза была просрочена, и в конце концов ее выслали из США.

Посылку с рицином, адресованную Трампу, перехватили на прошлой неделе. Расследование начали Секретная служба и ФБР. В связи с произошедшим почту на имя Трампа стали проверять и сортировать за пределами его резиденции.