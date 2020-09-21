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Протесты в Беларуси, день 43: на акциях 20 сентября задержаны более 100 человек

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№ 103 от 21 сентября 2020

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СМИ: на границе США и Канады задержали подозреваемую в отправке Трампу посылки с рицином

Общество11

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При попытке пересечь границу США и Канады задержали женщину, которую подозревают в отправке американскому лидеру Дональду Трампу посылки с ядом рицином. Об этом сообщил CNN представитель правоохранительных органов США, имя которого не называется. 

Женщина попыталась пересечь границу в штате Нью-Йорк, при себе у нее было оружие, уточнил он. New York Times пишет, что задержанная — гражданка Канады. Планируется, что ей предъявит обвинение прокуратура США. 

Высокопоставленный сотрудник разведки сообщил NYT, что женщину задерживали в прошлом году за хранение нелицензионного оружия, сопротивление при аресте и поддельные водительские права. По словам источника издания, тогда власти обнаружили, что ее виза была просрочена, и в конце концов ее выслали из США. 

Посылку с рицином, адресованную Трампу, перехватили на прошлой неделе. Расследование начали Секретная служба и ФБР. В связи с произошедшим почту на имя Трампа стали проверять и сортировать за пределами его резиденции. 

Теги:
задержание, сша, яды, трамп, em

Что произошло за ночь 21 сентября. Коротко

Общество2 869

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  • Правозащитники: на вчерашних протестах в Беларуси задержали более 230 демонстрантов. По данным правозащитного центра «Весна», в Минске были задержаны 167 человек, в регионах — 69.
  • Консорциум журналистов-расследователей выпустил расследование #FinCENFiles о подозрительных транзакциях банков США. В секретные финансовые документы Минфина страны из-за «сомнительных транзакций» попали близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств. Российским партнером проекта стали «Важные истории».
  • Задержана подозреваемая в отправке посылки с ядом Дональду Трампу. Неназванный представитель правоохранительных органов сообщил CNN, что женщина была задержана при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. При себе у нее было оружие. 
  • В китайской провинции Цзилинь обнаружили коронавирус на упаковке замороженных кальмаров, которые были ввезены из России. Положительный результат показали два теста, пишет «Синьхуа», за контактировавшими с пачкой людьми наблюдают медики.
  • Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией. Рейсы в столицы этих стран будут осуществляться раз в неделю.
  • Состоялась виртуальная церемония награждения премией «Эмми». Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники», лучшим комедийным сериалом — «Шиттс Крик», в номинации лучший короткий сериал премию получили «Хранители».

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Теги:
авиаперевозки, коронавирус, расследование, беларусь, эмми, em
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