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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
СМИ: на границе США и Канады задержали подозреваемую в отправке Трампу посылки с рицином
При попытке пересечь границу США и Канады задержали женщину, которую подозревают в отправке американскому лидеру Дональду Трампу посылки с ядом рицином. Об этом сообщил CNN представитель правоохранительных органов США, имя которого не называется.
Женщина попыталась пересечь границу в штате Нью-Йорк, при себе у нее было оружие, уточнил он. New York Times пишет, что задержанная — гражданка Канады. Планируется, что ей предъявит обвинение прокуратура США.
Высокопоставленный сотрудник разведки сообщил NYT, что женщину задерживали в прошлом году за хранение нелицензионного оружия, сопротивление при аресте и поддельные водительские права. По словам источника издания, тогда власти обнаружили, что ее виза была просрочена, и в конце концов ее выслали из США.
Посылку с рицином, адресованную Трампу, перехватили на прошлой неделе. Расследование начали Секретная служба и ФБР. В связи с произошедшим почту на имя Трампа стали проверять и сортировать за пределами его резиденции.
Теги:задержание, сша, яды, трамп, em
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«Новая газета»редакция
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