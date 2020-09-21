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№ 103 от 21 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 21 сентября. Коротко
Общество2 127
«Новая газета»редакция
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- Правозащитники: на вчерашних протестах в Беларуси задержали более 230 демонстрантов. По данным правозащитного центра «Весна», в Минске были задержаны 167 человек, в регионах — 69.
- Консорциум журналистов-расследователей выпустил расследование #FinCENFiles о подозрительных транзакциях банков США. В секретные финансовые документы Минфина страны из-за «сомнительных транзакций» попали близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств. Российским партнером проекта стали «Важные истории».
- Задержана подозреваемая в отправке посылки с ядом Дональду Трампу. Неназванный представитель правоохранительных органов сообщил CNN, что женщина была задержана при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. При себе у нее было оружие.
- В китайской провинции Цзилинь обнаружили коронавирус на упаковке замороженных кальмаров, которые были ввезены из России. Положительный результат показали два теста, пишет «Синьхуа», за контактировавшими с пачкой людьми наблюдают медики.
- Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией. Рейсы в столицы этих стран будут осуществляться раз в неделю.
- Состоялась виртуальная церемония награждения премией «Эмми». Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники», лучшим комедийным сериалом — «Шиттс Крик», в номинации лучший короткий сериал премию получили «Хранители».
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Теги:авиаперевозки, коронавирус, расследование, беларусь, эмми, em
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