В жилом доме в Тюмени произошел взрыв газа. Два человека пострадали

В многоквартирном жилом доме в Тюмени произошел взрыв бытового газа, сообщает местный оперативный штаб.

В настоящий момент один человек госпитализирован с ожогами, жильцы дома эвакуированы.

Взрыв произошел на улице 50 Лет ВЛКСМ, 95. Серьезно повреждены две квартиры и разрушены три балкона.

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщает, что на месте оказали помощь еще одному пострадавшему, он получил поверхностный порез.

Как сообщает портал 72.ru со ссылкой на жильцов дома, последний месяц квартира, в которой произошел взрыва, пустовала.

На месте организовано дежурство, работают следователи. Причина взрыва на данный момент не установлена. Губернатор Тюменской области Александр Моор взял расследование под личный контроль.