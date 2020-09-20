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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США
«Новая газета»редакция
Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США. Об этом сообщает издание «Важные истории», получившее доступ к бумагам американского бюро FinCEN в рамках расследования #FinCENFiles.
Журналисты издания утверждают, что друг Владимира Путина, дирижер и миллиардер Сергей Ролдугин владеет несколькими офшорными компаниями, куда поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупнейших бизнесменов страны. Об этом говорилось еще в «Панамских документах», о которых писала «Новая газета» (подробнее — в спецпроекте «Золото партитуры»). В рамках расследования #FinCENFiles выяснилось, что в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, аффилированной с «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.
В расследовании также говорится, что c 2006 по 2008 годы компания бизнесмена Алишера Усманова перевела советнику Владимира Путина Валентину Юмашеву 6 миллионов долларов. Ни Юмашев, ни Усманов, ни пресс-служба Кремля не прокомментировали эту информацию.
В числе сомнительных транзакций, упомянутых в материале Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), также оказались:
- 392 тысячи долларов, полученных женой подозреваемого в отмывании денег бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа от фирмы, упоминавшейся в деле группировки обнальщиков;
- переводы, которые совершала сингапурская компания, связанная с Максимом Воробьевым, братом губернатора Московской области Андреем Воробьевым;
- 1 миллион долларов, переведенный от компании девелопера Романа Фукса бывшему вице-мэру Москвы Иосифу Орджоникидзе «за консультации».
FinCEN — бюро Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма. В FinCEN стекаются данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организациях, имеющих корреспондентские счета в банках США.
В 2017 году отчеты FinCEN оказались в распоряжении BuzzFeed News и стали основной для проекта #FinCENFiles, который организовал консорциум ICIJ. Над #FinCENFiles работали более 400 журналистов из 88 стран. Российским партнером проекта стали «Важные истории».
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