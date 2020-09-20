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№ 102 от 18 сентября 2020Читать номер
Житель Новосибирской области рассказал об избиении почти всем отделом полиции. СК начал проверку
Управление Следственного комитета по Новосибирской области начало доследственную проверку после рассказа 27-летнего жителя села Венгерово об избиении полицейскими. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В пресс-службе СК «Тайге.инфо» уточнили, что речь идет о видео, которое опубликовано в паблике «ЧП Новосибирск». Знакомый пострадавшего сказал изданию, что его зовут Михаил Бондаренко. По данным издания, он живет не в Венгерове, а в Усть-Изесе.
По словам пострадавшего, полицейские приехали на частных машинах, их было восемь-десять человек, его били почти всем отделом. Они искали человека по фамилии Мыльников, это гражданский муж сестры Бондаренко, который не пришел на допрос после правонарушения в соседнем селе, рассказал пострадавший «Сиб.фм».
Он сообщил, что в этот момент собирался на работу и запрягал коня. «Говорят, привязывай коня, будем проверять, вдруг он у тебя прячется. Дома у меня находились трое несовершеннолетних детей, маленькая еще спала. Они без каких-либо документов перевернули весь дом, стали выяснять, где Мыльников. Стали меня избивать, прямо в коридоре», — рассказал Бондаренко.
По словам мужчины, его били шваброй и уздой. Полицейские искали подозреваемого в ограблении «не обычного человека». После избиения в доме Бондаренко вывезли в лес, где его тоже побили, а затем — отпустили. Мужчина рассказал, что знает половину полицейских, которые его били. В СК сообщили, что проверяют информацию и об избиении других местных жителей.