Житель Новосибирской области рассказал об избиении почти всем отделом полиции. СК начал проверку

Управление Следственного комитета по Новосибирской области начало доследственную проверку после рассказа 27-летнего жителя села Венгерово об избиении полицейскими. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе СК «Тайге.инфо» уточнили, что речь идет о видео, которое опубликовано в паблике «ЧП Новосибирск». Знакомый пострадавшего сказал изданию, что его зовут Михаил Бондаренко. По данным издания, он живет не в Венгерове, а в Усть-Изесе.

По словам пострадавшего, полицейские приехали на частных машинах, их было восемь-десять человек, его били почти всем отделом. Они искали человека по фамилии Мыльников, это гражданский муж сестры Бондаренко, который не пришел на допрос после правонарушения в соседнем селе, рассказал пострадавший «Сиб.фм».

Он сообщил, что в этот момент собирался на работу и запрягал коня. «Говорят, привязывай коня, будем проверять, вдруг он у тебя прячется. Дома у меня находились трое несовершеннолетних детей, маленькая еще спала. Они без каких-либо документов перевернули весь дом, стали выяснять, где Мыльников. Стали меня избивать, прямо в коридоре», — рассказал Бондаренко.

По словам мужчины, его били шваброй и уздой. Полицейские искали подозреваемого в ограблении «не обычного человека». После избиения в доме Бондаренко вывезли в лес, где его тоже побили, а затем — отпустили. Мужчина рассказал, что знает половину полицейских, которые его били. В СК сообщили, что проверяют информацию и об избиении других местных жителей.